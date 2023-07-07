Алькарас и Джокович были в центре внимания Уимблдона

Ведущий: Энди Мюррей, обслуживает Стефанос Циципас (Гленн Кирк).

Карлос Алькарас и Новак Джокович могут стать на шаг ближе к схватке за титул чемпиона Уимблдона в пятницу, когда Энди Мюррей возобновит свою масштабную дуэль со Стефаносом Циципасом в звездном расписании Центрального корта.

Первая ракетка мира Алькарас встретится с 84-м французом Александром Мюллером, который дебютирует на Уимблдоне.

«Кэрриерс», которые играют в своем четвертом турнире только на травяном покрытии, должны были ждать до пятницы, чтобы начать свой второй раунд из-за сильного дождя, который нанес ущерб в начале недели.

«Каждый день на газоне узнаешь что-то новое, — сказал 20-летний Алькарас.

«Каждый раз, когда я выхожу на поле, мне становится все лучше. Я получаю больше опыта, что очень важно на этом покрытии».

Напротив, вторая ракетка мира Джокович, который гонится за рекордным восьмым титулом Уимблдона и 24-м титулом Большого шлема, в среду выполнил свои обязательства во втором раунде.

36-летнему игроку предстоит сразиться с трехкратным победителем турнира Стэном Вавринкой, который на два года старше серба, за место в 1/8 финала.

«Это поединок ветеранов, — сказал Джокович.

За 17 лет соперничества они встречались 26 раз.

Вавринка выиграл только шесть из них, но две из них были в финалах Большого шлема, на Открытом чемпионате Франции 2015 года и Открытом чемпионате США 12 месяцев спустя.

В пятничной игре они впервые будут играть на траве.

«Мне бы понравилось, если бы меня не убили», — пошутил швейцарец.

Двукратный чемпион Мюррей был в пределах досягаемости третьего раунда в четверг вечером, когда его столкновение с Циципасом с пятым номером было остановлено из-за местных правил комендантского часа.

Мюррей проиграл первый сет, но вернулся и повел 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-4.

Игроки возобновят игру на центральном корте, как только Алькарас и Мюллер закончат свою игру.

Комментарий в четверг прозвучал как раз вовремя для Мюррея, который упал и, казалось, заболел пахом, заставив его кричать в агонии, когда он подавал третий сет.

Однако 40-й номер мира выбрал себя служить ей.

Серб Ласло Джерье ждет победителя.

В пятничном матче двукратная чемпионка мира Петра Квитова обыграла Александру Саснович со счетом 6:2, 6:2, отомстив белоруске за поражение в первом круге в 2018 году.

Украинка Марта Костюк впервые вышла в 1/8 финала, когда Паула Бадуза получила повторяющуюся травму спины и была нокаутирована в матче второго раунда.

— Бадоса уходит в отставку —

Костюк вела со счетом 6:2, 1:0, когда ее испанская соперница сошла с дистанции всего через 36 минут на 18-й площадке.

Бадуса немедленно отказалась от участия в смешанном парном разряде, в котором она должна была сыграть бойфренда Циципаса.

«У меня болит спина. Мне нужно взять несколько выходных. Я хотел сыграть сегодня, но самым разумным было остановиться», — сказал Падоса, который также пропустил в этом году Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции из-за травмы.

В следующий раз 21-летний Костюк встретится с американкой Мэдисон Киз, дошедшей до четвертьфинала в 2015 году.

Первая ракетка мира среди женщин Ига Святек, чемпионка US Open и French Open, с нетерпением ждет выхода в 1/8 финала, когда она сразится с проверенной хорваткой Петрой Мартич.

Святек проиграл всего шесть матчей в двух турах.

Даниил Медведев, занявший третье место среди мужчин, вернулся, чтобы завершить свой матч второго круга против Адриана Маннарино, француза, которого он обыграл на Уимблдоне пять лет назад, а также на траве в Хертогенбосе в прошлом месяце.

Непостоянный россиянин вел два сета и вел 4-4, когда игра была остановлена ​​на четвертый день, но быстро закрыл тай-брейк.

«Он может быть вверх и вниз. Когда он станет похож на первую пятерку», — сказал Медведев, которого в прошлом году дисквалифицировали за вторжение России в Украину.

Второй посев среди женщин, Арина Соболенко, также выбыла вместе со всеми белорусками из-за того, что ее страна поддержала Москву.

Чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису одержал 35 побед в 2023 году, уступая только 40 победам Святека.

Соболенко, полуфиналистка Уимблдона в своем последнем появлении в 2021 году, сыграет с Варварой Грачевой, которая недавно перешла с российского на французское гражданство.

DJ / JW