Алькарас остается на пути к встрече с Джоковичем на Уимблдоне, а Жабер принимает ответные меры

Тунисец Анас Жабер отпраздновал победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона (Себастьян Бозон)

Карлос Алькарас остался на пути к схватке за титул чемпиона Уимблдона с действующим чемпионом Новаком Джоковичем в среду, когда Онс Жабер отомстила за свое травматическое поражение в прошлогоднем финале.

Первая ракетка мира испанца, Алькарас, был неизбежен, когда он обыграл своего друга Хольгера Рона 7-6 (7/3), 6-4, 6-4 и организовал полуфинал против Даниила Медведева.

Алькарас столкнулся только с одним брейк-пойнтом за весь четвертьфинал, который он вырвал, забив 35 победителей при 13 невынужденных ошибках.

«Честно говоря, это удивительно для меня», — сказал Алькарас. «Это была мечта с тех пор, как я начал играть в теннис».

Чемпион US Open, у которого сейчас 10 побед подряд на траве, был доволен своим выступлением против 20-летнего спортсмена.

«Я играю на отличном уровне. Я не ожидал, что смогу играть на таком высоком уровне на этом покрытии», — сказал он. «Для меня это сумасшествие».

Он сказал, что ему было трудно в начале матча, особенно с Роном по другую сторону сетки.

«Но как только вы доберетесь до четвертьфинала, друзей не будет», — добавил он. «Вы должны сосредоточиться на себе, и я думаю, что проделал большую работу в этой части».

Алькарас является самым молодым игроком, дошедшим до полуфинала Уимблдона после Джоковича в 2007 году, но пятничный поединок с Медведевым, занявшим третье место, будет напряженным.

Россиянин отбил тяжелый вызов от несеяного американца Кристофера Юбэнкса и выиграл 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/4), 6-1.

Юбэнк, который в предыдущем раунде шокировал Стефаноса Циципаса с пятого семени, пытался стать третьим игроком, вышедшим в полуфинал в своем дебютном матче.

Тем не менее, вызов 27-летнего игрока исчез на заключительных этапах большого потрепанного и ушибленного соревнования.

Медведев сказал, что опасается власти Алькараса.

«Если вы дадите ему один легкий выстрел, — сказал он, — у вас могут быть проблемы».

«Есть высокие шансы, что вы получите победителя, скажем, Новака (Джоковича) или Рафу (Надаля) — вы чувствуете, что у вас может быть такой шанс.

«Но с Карлосом вы этого не понимаете. Один выстрел иногда бывает жестоким».

— Месть Джабера —

В повторении титульного матча 2022 года туниска Жабер с шестым номером вышла сзади, чтобы победить действующую чемпионку Елену Рыбакину 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 в четвертьфинале.

Оба игрока дважды проиграли в первом сете, прежде чем третий посев, Казахстан, взял тай-брейк.

Но Рыбакина вышла вперед в десятом гейме второго сета, позволив Жабер сравнять счет, и туниска сохранила свой импульс к победе.

«Безумный матч, тяжелый матч, но я рада, что выиграла на этот раз», — сказала 28-летняя спортсменка, которая призналась, что не может смотреть свое прошлогоднее поражение, потому что оно было слишком болезненным.

«Я не была готова играть в такие игры (в прошлом году)», — сказала она. «Я не жалею о прошлом году. Это произошло не просто так. Я всегда это говорю.

«Предполагалось, что это будет в этом году. Предполагалось, что это будет четвертьфиналист. Я многому научился на прошлогоднем финале. Определенно очень горжусь собой за улучшение, которое я сделал умственно, физически и в ракеточном теннисе».

В четверг в женском полуфинале Жабер сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Белорус дошел до своего второго полуфинала Уимблдона, одержав победу со счетом 6-2, 6-4 над Мэдисон Киз из США.

Двойной брейк завершил первый сет, и Соболенко, проигравшая Каролине Плишковой в последних четырех матчах 2021 года, вырвалась из глубокой ямы со счетом 4:2, уступив 40:0 во втором сете.

Соболенко отстранили от участия в турнире 2022 года после вторжения в Украину вместе со всеми российскими и белорусскими игроками.

Беларусь — главный союзник Москвы.

«Когда я была маленькой девочкой, я мечтала выиграть Уимблдон», — добавила она. «Здесь что-то особенное».

Обладательница wild card из Украины Элина Свитолина встретится с несеяной чешкой Маркетой Вондроусовой в другом женском полуфинале в четверг.

ЮВ/диджей