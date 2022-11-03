Алькарас путешествует по окрестностям Парижа, как и Джокович.

ПАРИЖ (Рейтер) — Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Григора Димитрова со счетом 6:1 6:3 и обеспечил себе место в четвертьфинале Paris Masters в четверг, а действующий чемпион Новак Джокович лидировал со счетом 6:4 6:1. победа над Кареном Хачановым.

Алькарас с лучшим посевом доминировал с самого начала и потерял всего два очка в первом сете, прежде чем заблокировал вторую атаку болгарина Димитрова и завершил матч через час и 12 минут.

«Он (Грегор) не на том уровне, который я видел сегодня, но я играл очень хорошо», — сказал испанец Алькарас, который претендует на третий титул в Masters 1000 в этом сезоне.

«В конце второго сета мне было сложнее, он вернулся, поднял уровень и, очевидно, это было сложно. У него была возможность подняться во втором сете, и мне нужно было сохранять спокойствие в этот момент. и приложу все усилия, чтобы не дать ему подняться».

Джокович, шестикратный победитель турнира ATP Masters 1000, продемонстрировал новаторский результат, выиграв подряд раунды над россиянином Хачановым, набрав 18 победителей.

Серб встретится с Лоренцо Муссети за место в полуфинале, после того как он обыграл итальянского юношу Каспера Радда, вышедшего в финал турнира «Ролан Гаррос».

20-летний Муссетти забил 37-виннер, когда он вернулся после сета, чтобы победить норвежца Рууда, занявшего третье место, 4-6 6-4 6-4 и выйти в свой первый матч в четвертьфинале ATP.

«Он (Радд) играл очень хорошо, и мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить его, — сказал Муссетти. — Я очень счастлив, потому что вся тяжелая работа, которую я делаю, продолжает улучшать меня. Я действительно горжусь этим». этой победы».

Юный датчанин Хольгер Рон организовал четвертьфинальный матч с «Алькарасом» после победы над седьмым сеяным Андреем Рублевым 6–4 7–5, а канадец Феликс Огер-Альяссим остался на пути к завоеванию своего пятого титула в году 6–1 6–3. . Уничтожьте французского ветерана Жиля Симона.

Россияне Рублев и Оже-Альяссим обеспечили себе место в заключительном сезоне ATP Finals в Турине в среду.

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