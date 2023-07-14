Алькарас разгромил Медведева и нацелился на Джоковича в финале мечты

[1/5] Теннис — Уимблдон — Всеанглийский теннисный и крокетный клуб, Лондон, Великобритания — 14 июля 2023 г. Испанец Карлос Алькарас празднует победу в полуфинальном матче против россиянина Даниила Медведева.

ЛОНДОН (Рейтер) — Испанец Карлос Алькарас провел финал Уимблдона, который он хочет, чтобы мир увидел, жестокой, а иногда и ошеломляющей задачей на снос несчастному россиянину Даниилу Медведеву в пятницу, одержав победу со счетом 6-3, 6-3 6,3.

20-летний феномен теперь столкнется с битвой поколений против семикратного чемпиона Новака Джоковича, 36 лет, который ранее сумел обойти молодого итальянского защитника Янника Синера и выйти в свой 35-й финал Большого шлема.

В течение семи матчей под крышей казалось, что это может быть соревнование, поскольку Медведев с третьим посевом, который, как и Алькарас, пробивался в свой первый полуфинал Уимблдона, не отставал от лучшего посева.

Но с того момента, как Алькарас прервал подачу Медведева и повел со счетом 5:3 в первом сете, он почувствовал, что дал себе величайшую сцену в теннисе, чтобы показать виртуозное зрелище.

Полуфиналы турнира Большого шлема должны быть тяжелой работой, но иногда номер один в мире Алькарас унижал своего противника, используя свой обширный арсенал оружия, чтобы уничтожить 27-летнего игрока неумолимой манерой.

Апатичные перерывы на подаче завершились во втором сете, и испанец мчался к победе с преимуществом в один в начале третьего, когда плечи Медведева упали.

Подобно льву, играющему со своей добычей, лучший посев дважды предлагал перерыв, чтобы подать с небольшим теннисом, но перерыв был коротким, и Медведев был избавлен от страданий на 1 час 50 минут, когда Карс нанес отбитый удар. И он выбил победителя справа.

Он третий испанский игрок, вышедший в финал мужского одиночного разряда на Уимблдоне после Мануэля Сантаны и Рафы Надаля, и четвертый самый молодой игрок в профессиональную эпоху.

самый старый чемпион

Джокович, который обыграл Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции в прошлом месяце, претендует на рекордный восьмой титул Уимблдона, чтобы стать старейшим чемпионом среди мужчин и соответствовать рекорду Маргарет Корт из 24 титулов Большого шлема.

Серб не проигрывал на центральном корте уже 10 лет, но Алькарас сказал, что готов к этому вызову.

«Все знают, что будет очень тяжело, но я буду бороться и думаю, что смогу победить его здесь», — сказал чемпион US Open на корте.

«Это будет тяжело, но я к этому готов. Я мечтал об этом с тех пор, как начал играть в теннис, чтобы сыграть здесь в финале. Не время бояться, я сделаю это».

Алькарас проиграл Медведеву во втором раунде в своем первом появлении на Уимблдоне в 2021 году, когда он был 75-м.

Однако с тех пор его профессиональная траектория стала головокружительной. То, как россиянин, который до пятницы возглавлял список победителей матчей в этом году и, как и Алькарас, выиграл пять титулов в 2023 году, впечатлило болельщиков Центрального корта.

«Я чувствую, что играл не очень плохо», — сказал Медведев журналистам. «Но с Карлосом вы должны быть на высоте, и именно так вы можете победить. К сожалению, я не был».

Дроп-шоты

Когда Медведев находился за задней линией, Алькарас начал сглаживать соперника серией последовательных бросков в начале игры. Затем опустите молоток.

Медведев спокойно отдал свою подачу при счете 3-4, позволив Алькарасу выиграть первый сет. Двойная ошибка Алькараса дала россиянину брейк-пойнт в начале второго сета, но он его забил, и испанец добыл еще два очка.

В следующей партии Медведев, казалось, был равен, чтобы выиграть очко на двойке, но Алькарас показал невероятные рефлексы, чтобы появиться из ниоткуда и нанести удар с лета, подняв кулак к небу.

Затем он прервал подачу мощным ударом слева, и с этого момента, за исключением нескольких сбоев в третьем сете, когда он начал немного показывать лодку, он был в другой лиге.

Конечно, Джоковичу будет тяжелее, поскольку в воскресенье он выйдет без поражений в 34 матчах на травяных кортах и ​​завоюет пятый титул подряд.

На вопрос, сможет ли Алькарас победить, Медведев ответил: «Думаю, да. Они никогда не играли на траве. Но это будет сложно только потому, что вы играете с парнем, который здесь почти не проигрывает».

(Отчетность Мартина Херманна) Редактирование Кена Ферриса

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