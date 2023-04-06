Альфа-банк идет по стопам ВТБ с рекордным убытком в 2022 году

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Отчет «Альфа», опубликованный в четверг, показал, что Альфа-банк в прошлом году понес рекордные убытки в размере 117,1 млрд рублей (1,44 млрд долларов), поскольку крупные российские банки ударили по его финансовой системе.

Центробанк России заявил, что две из 13 «системно значимых кредитных организаций» понесли убытки в 2022 году.

В том числе государственный ВТБ (VTBR.MM), который в среду заявил, что ожидает восстановления с рекордной прибылью в 2023 году после убытка в размере 7,7 млрд долларов из-за санкций в прошлом году, поскольку отчет Альфа-банка подтвердил, что это был другой.

Оба берега попали под санкции Запада в ответ на то, что Россия направила в Украину десятки тысяч военнослужащих.

Российские банки восстановились после коллективного падения прибыли на 90% в прошлом году, поскольку кредиторы теперь борются за бизнес от государства, особенно за быстрорастущий оборонный бюджет и счета крупнейших компаний страны.

Альфа-Банк получил чистую прибыль в размере 136,6 млрд рублей в 2021 году, что является рекордным годом для прибыли российского банковского сектора.

В отчете Альфа-банка говорится, что затраты на создание резервов на возможные потери по кредитам выросли почти в пять раз, до 167,4 млрд рублей.

Однако чистый процентный доход вырос до 211,7 млрд рублей со 175,8 млрд рублей в 2021 году, а активы Альфа-банка выросли до 5,82 трлн рублей с 5,62 трлн.

Альфа-банк не ответил на запрос о комментарии.

Попавшие под санкции российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен ведут переговоры о продаже своей доли в Альфа-банке своему давнему деловому партнеру и соучредителю Андрею Косогову.

(1 доллар = 81,1455 рубля)

(Репортаж Елены Фабричной) Автор Александр Мару. Под редакцией Александра Смита

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