Альфа-версия Umbrella запущена как 2-й DLC Encore Skullgirls для ПК

альфа-версия Skullgirls II снова Персонаж с загружаемым контентом из 1 сезона, Umbrella, будет выпущен для ПК (парОб августовском выпуске игры объявили издатель Autumn Games и разработчик Hidden Variable.

был зонтик объявлено в мае. Релиз бета-версии / раннего доступа запланирован на третий квартал 2021 года, а официальный запуск – в четвертом квартале 2021 года.

Skullgirls II снова Теперь доступно для PlayStation 4, Switch и ПК через пар. Он также доступен для PlayStation 3, Xbox 360 и PS Vita, но в будущем для этих версий не будет загружаемого контента.

Смотрите новый трейлер ниже.