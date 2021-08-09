Альфа-версия Umbrella запущена как 2-й DLC Encore Skullgirls для ПК

альфа-версия Skullgirls II снова Персонаж с загружаемым контентом из 1 сезона, Umbrella, будет выпущен для ПК (парОб августовском выпуске игры объявили издатель Autumn Games и разработчик Hidden Variable.
был зонтик объявлено в мае. Релиз бета-версии / раннего доступа запланирован на третий квартал 2021 года, а официальный запуск – в четвертом квартале 2021 года.
Skullgirls II снова Теперь доступно для PlayStation 4, Switch и ПК через пар. Он также доступен для PlayStation 3, Xbox 360 и PS Vita, но в будущем для этих версий не будет загружаемого контента.
Смотрите новый трейлер ниже.
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