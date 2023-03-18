Аля иногда скрывает свои чувства по-русски: лайт-новелла досталась VTuber и аниме

В пятницу японское издательство Kadokawa сообщило, что российская серия лайт-новелл «Аля иногда прячет свои чувства на русском» будет превращена в телевизионное аниме. Момоко, оригинальный иллюстратор, и художник манги Сахо Тенамачи предоставили иллюстрации для рекламы. Сумире Уэсака и Кохей Амасаки намерены снова возродить персонажей Алисы Михайровуны Кудзё и Масачика Кусэ в аниме-адаптации, ранее озвучив их в драматическом компакт-диске. Кадокава также подтвердил, что Pony Canyon будет продюсировать аниме-адаптацию.

Познакомьтесь с персонажами

Помимо адаптации аниме, Аля также станет VTuber, добавив новое измерение в историю. (Кадокава)



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Героиня рассказа Алисса, «Принцесса одиночества» в частной академии Сирин. С ее потрясающими серебристыми волосами и безупречной успеваемостью она — сила, с которой нужно считаться. Но есть один человек, которому действительно удается попасть ей под кожу: ленивый и забывчивый Масачика Коусе, который просто сидит рядом с ней в классе. Несмотря на его разочаровывающие привычки, Алиса не может не чувствовать странную связь с Масачикой, даже позволяя ему использовать ее прозвище Аля.

Несмотря на трудный поступок Алисы, она раскрывает свои истинные чувства к Масачике на русском языке, который не понимает ни один из ее одноклассников. Однако Масачика не так невежествен, как кажется. Он тайно слушает любовные признания Алисы и пытается понять ее кокетливые комментарии. Осознает ли он, наконец, всю глубину ее чувств, или продолжит притворяться тупицей и позволит языковому барьеру разделить их?

Спортивный отпечаток Bunko и адаптация манги

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Kadokawa публикует романы под своим издательством Sneaker Bunko, а шестой том выйдет 1 апреля. Как раз тогда, когда фанаты думали, что они не могут насытиться Альей. . Это визуальное удовольствие, запущенное в октябре 2022 года в приложении Kodansha Magazine Pocket, отправляет читателей в волнующее путешествие по миру Алисы и Масачики. Благодаря фирменному стилю манги Тенамачи и потрясающим иллюстрациям поклонники с нетерпением ждут каждую новую главу.

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Помимо адаптации аниме, Аля также станет VTuber, добавив новое измерение в историю.

Помимо адаптации аниме, Аля также станет VTuber, добавив новое измерение в историю. (Кадокава)



Аля, иногда скрывающая свои чувства на русском языке, покорила сердца многих читателей, а анонс аниме-адаптации и VTuber только добавляют азарта. Поклонники не могут дождаться, когда химия между Алисой и Масачикой оживет на экране.