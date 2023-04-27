Амбиции России в Украине и то, как ее война повлияла на граждан России и внутреннюю политику

Доктор Брион Мораски Всю свою научную карьеру он сосредоточил свое внимание на России. Он является адъюнкт-профессором факультета политологии Университета Флориды, где читает курсы по внутренней и внешней политике России, а также по тому, как выборы и политические партии работают за пределами США. Он проводил исследования в Армении, Грузии, России и Украине и был стипендиатом программы Фулбрайта в Киеве с января по май 2014 года — именно тогда Россия вторглась, а затем аннексировала Крым, который сейчас считается предшественником его полного размаха. Война против Украины.

Профессор Мораски опубликовал три книги и множество журнальных статей и глав в книгах. его последняя книга, «Партийная политика в России и Украине», Он был опубликован в июне 2022 года издательством New York University Press.

Ранее в этом месяце он был в кампусе Флоридского университета побережья Мексиканского залива, чтобы провести презентацию под названием «Война Путина в Украине и ее последствия». Его выступление было последним в серии презентаций для серии семинаров Университета побережья Мексиканского залива Флориды 2023 года, представленных в партнерстве с Неапольская дискуссионная группа.

Мы узнали его позицию по поводу нынешней внешней политики России в свете войны на Украине и того, как это повлияло на ее внутреннюю политику и ее граждан.

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