Американец Саймон Байлз пошатнулся в гимнастике, канадцы пропустили командный финал

Упражнения, которые создает Симона Байлз, настолько сложны, что она не может выдержать пару промахов и все равно доминировать.

Какую страну вы представляете? Может быть, уже не так много.

В то время как олимпийская чемпионка по гимнастике начала свое стремление к повторению, возглавив плей-офф в воскресенье, сборная США из четырех женщин, похоже, ведет серьезную борьбу, если хочет выиграть третий титул подряд.

Команда ОКР набрала наивысший командный результат – 171629 человек в Центре гимнастики «Ариак», впервые за более чем десятилетие, когда американцы не смогли завершить турнирную таблицу ни на одной из частей крупного международного турнира.

Сборная США заняла второе место в квалификации с результатом 170 562 балла.

У Китая был третий лучший результат с результатом 166,863.

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Смотреть | Симона Байлз доминирует, а канадцы Блэк, Олсен и Мур выходят в финал: Американская звезда гимнастики возглавила квалификационный турнир, а канадцы Эли Блэк, Шэлон Олсен и Бруклин Мур вышли в финал в одиночном разряде. 1:36

Олсен, Блэк, Мур выходят в финал индивидуальных соревнований

Канада набрала 160 964 балла, заняв на тот момент восьмое место и претендуя на выход в командный финал.

Но несколько часов спустя, в заключительной части дня, и Германия, и Бельгия выбили канадцев, подняв Канаду на 10-е место.

Тем не менее, в индивидуальных соревнованиях у канадцев были свои яркие пятна.

Шэлон Олсен из Суррея, Британская Колумбия, финишировала шестой в прыжках и вышла в финал с результатом 14,699.

Хотя в прошлом году она не выступала против канадской команды, в прошлом сезоне она выступала против Университета Алабамы в NCAA.

«Сегодняшний день был для меня немного напряженным, – сказал Олсен газете. – Я не выступал с этой командой больше года, и просто вернуться на большую сцену – это просто то, чем я хотел бы участвовать и получать от этого удовольствие». релиз.

«Конечно, это немного отличалось от отсутствия фанатов, но я думаю, что волнение и волнение поддерживали меня все это время, зная, что мои товарищи по команде поддерживали меня на протяжении всего матча, и я очень благодарен за это».

Эли Блэк из Галифакса занял шестое место в соревнованиях по балансировке, чтобы пройти в финал. Он также занял 12-е место в опорном прыжке и 24-е место в многоборье в одиночном разряде.

Элли Блэк из Канады работает над балансиром в воскресенье. Она заняла 13-е место в зачете технических упражнений на полу и 18-е место в индивидуальном многоборье. (Пол Купчинский / Reuters) Между тем, Бруклин Мур из Кембриджа, Онтарио, финишировал 15-м в вольных упражнениях и 22-м в многоборье в одиночном разряде.

В четверг Блэк и Мур сыграют в финале многоборья в одиночном разряде.

«Сегодня было немного сложно, но действительно произошло несколько хороших событий», – говорится в заявлении Блэка.

«На самом деле сложно попасть на Олимпиаду после полутора лет отсутствия личного участия, поэтому для нас, я думаю, это было просто для того, чтобы выйти и показать, на что мы способны, и сделать все, что в наших силах, что мы и сделали, и я» м горжусь нами “.

Пузыри спотыкаться, чтобы вести

В то время как Байлз возглавляет все это с общим количеством 57 731 человека, это было непросто. Она слезла с ковра после приземления в вольном упражнении, а затем проделала то же самое в опорном прыжке. Она ответила твердым набором на брусьях, но ее удивительная тренировка на бревне закончилась тем, что после спуска она сделала три основных шага назад.

24-летний спортсмен приехал в Японию в качестве лица олимпийского движения США, поприветствовал судей кривой улыбкой, а затем сошел с трибуны с улыбкой, которая выглядела как смесь облегчения, сарказма и разочарования.

Было так много терять.

Невероятно последовательная траектория Джордан Чайлз, которая привела ее к месту в команде из четырех женщин, закончилась промахом на перекладине и падением с перекладины. Суниса Ли преодолела такое выступление на паркете и поднялась на второе место после Байлза, используя обычную изоленту.

Американцы прибыли в Токио с победной серией длиною в десять лет, во многом подпитываемой беспрецедентным талантом Байлза. Ее распорядок сложен с большим трудом и часто сводится к арифметике.

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Впервые за долгое время, когда были собраны цифры, американцы обнаружили, что ищут в рейтинге кого-то другого.

Выступление ОКР свидетельствует о том, что бывшая супердержава гимнастики находится в разгаре отскока во главе с 21-летней Ангелиной Мельниковой. Более того, русские относительно невредимы избежали травм балансира.

Россиянка Ангелина Мельникова участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике на бревне. Команда ОКР набрала наивысший командный результат – 171629 человек в первых трех дивизионах. (Мартин Бюро / Агентство Франс Пресс через Getty Images)

Кусок дерева высотой 4 дюйма, установленный в четырех футах от земли, был тем местом, где надежды страны на золотую медаль в последние годы угасли, но во время квалификации серьезных проблем не было. Единственная крупная ошибка произошла, когда Лилия Ахимова упала в конце акробатической серии.

Нет большой проблемы. Россиянам разрешили сбросить оценки. В финале все будет по-другому, когда поединок перейдет в формат «три числа / три», где нет права на ошибку. Хотя Мельникова подчеркнула, что не будет предвидеть того, что может произойти во вторник, она считает, что то, что когда-то было шагом для американцев, превратится в нечто более убедительное.

“мы надеемся что [we win]Мы будем бороться и бороться. Мы должны. Это наше ожидание », – сказала Мельникова.

И впервые после чемпионата мира 2010 года это внезапно кажется достижимым.