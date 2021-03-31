Американец, удерживаемый Ираном, предупреждает о возвращении к ядерной сделке 2015 года без уступок

Сиюэ Ван был схвачен Иранское правительство На 40 месяцев. Некоторое время он провел в тюрьме с журналистами, учеными и бывшими Правительственные чиновники И религиозные меньшинства. Перед его выпуском в 2019 году у них был запрос.

«Мы хотим, чтобы вы рассказали миру и миру, чтобы лучше понять злонамеренное поведение и угнетение режима», – сказал Ван Fox News. «Сегодня я думаю, что должен это сделать».

Ван стал активным участником возобновившихся дебатов о политике США в отношении Ирана. Он пишет, пишет в Твиттере и предостерегает новую администрацию: Соединенные Штаты не могут вернуться к ядерной сделке 2015 года без более серьезных уступок со стороны иранского правительства.

Ван, аспирант Принстонского университета, в августе 2016 года готовился вернуться домой из Тегерана после почти четырех месяцев изучения персидского языка и истории. Иранская разведка вызвала его на допрос и конфисковала его паспорт и компьютеры. Менее чем через три недели власти арестовали его.

Ван сказал: «Они открыто сказали мне:« Вы здесь, потому что вы американец, потому что мы хотим заключить сделку по возвращению иранских пленных и возвращению иранских активов из Соединенных Штатов ».« Участие Обамы не изменило поведение Ирана к лучшему, но на самом деле это усугубило его злонамеренное поведение ».

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В мае 2018 года администрация Трампа отказалась от участия США в ядерной сделке и восстановила основные экономические санкции, отмененные соглашением. Администрация развернула кампанию максимального давления, направленную на экономическую и дипломатическую изоляцию Ирана.

Администрация Байдена предложила вести дела с Ираном и другими союзниками США, которые все еще участвуют в ядерной сделке. Соединенные Штаты предложили вернуться к соглашению, если иранское правительство сделает это первым.

«Если это произойдет, мы будем стремиться, как мы сказали, к заключению более длительного и прочного соглашения, но также будем участвовать в некоторых других вопросах, в которых действия и поведение Ирана особенно проблематичны», – сказал Блинкен на прошлой неделе в НАТО. Штаб-квартира находится в Брюсселе, ссылаясь на дестабилизацию Ираном стран региона и его программу баллистических ракет.

Правительство Ирана потребовало, чтобы Соединенные Штаты сначала вернулись к соглашению.

Республиканцы в Конгрессе по-прежнему выступают против этой сделки, как и тогда, когда администрация Обамы впервые подписала сделку в 2015 году.

Сенатор Марко Рубио сказал: «В иранском режиме доминируют экстремисты, ненавидящие Америку, но по какой-то причине администрация Байдена считает, что коррумпированные и жестокие лидеры Ирана будут добросовестно вести переговоры». «Не может быть никаких« добросовестных »переговоров с режимом, который использует терроризм как инструмент против наших союзников, обещает уничтожить нас и вообще не уважает права человека».

O Билл Хагерти предупреждает об «эскалации агрессии» со стороны Ирана, заявляя, что американская система проходит испытания.

Ван советует администрации Байдена воспользоваться основным подходом администрации Обамы: усилить давление.

Он сказал: «Если администрация Байдена действительно хочет защитить наследие Обамы, она должна понимать, что именно давление привело к успеху переговоров в конце концов». «Администрация Трампа, несмотря на ее запутанную риторику, фактически приняла тот же подход, что и давление Обамы, при поддержке надежного сдерживания».

Ван сказал, что он также с энтузиазмом относится к формированию политики США путем возобновления смертной казни для одного из своих сокамерников Ахмеда Реза Джалали, ирано-шведского академика. Ранее в этом месяце эксперты ООН по правам человека выступили с заявлением, призывающим к его освобождению, охарактеризовав его ситуацию как «поистине ужасающую», поскольку он находится в «длительном одиночном заключении более 100 дней с постоянным риском его неминуемой казни. голова.”

Ван также сказал, что он хотел бы поделиться своим опытом с Министерством иностранных дел, хотя он сказал, что с ним не связались никакие действующие официальные лица.

В ответ представитель Госдепартамента сказал: «Мы связались со многими семьями нынешних или бывших граждан США, задержанных, похищенных или пропавших без вести в Иране. Эти разговоры продолжаются, и мы ценим уникальную перспективу, которую они привносят».

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По словам пресс-секретаря, в течение своей первой недели в Государственном департаменте госсекретарь Блинкен также встречался «почти со всеми семьями, чьи близкие в настоящее время находятся в заложниках и находятся под слежкой или незаконно за границей».

После более чем 3 лет в заточении Ван вернулся к жене, маленькому сыну и диссертации. Первоначально его работа была сосредоточена на сравнительном исследовании Ирана и России с начала двадцатого века до 1930-х годов.

«Этот проект, который должен быть основан на наших иранских архивах, также больше невозможен из-за моего исключительного опыта», – сказал он. «Я обратил свой интерес и исследования к более свежему вопросу взаимодействия России и Китая с Ираном с 1970-х годов до наших дней».