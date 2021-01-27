Американо-израильские операции могут помочь Байдену бросить вызов Китаю и России – Мнение

Закон о разрешении национальной обороны (NDAA) на 2021 финансовый год, который вступил в силу на прошлой неделе, включает положение, разрешающее создание американо-израильской рабочей группы по операциям и технологиям (OTWG). Эта рабочая группа могла бы систематически улучшать военное сотрудничество в области исследований и разработок (НИОКР) между двумя странами. Это, в свою очередь, могло бы помочь приходящей администрации Байдена лучше конкурировать в сфере военных технологий с Китаем и Россией, одновременно повышая качественное военное преимущество Израиля.Раздел 1299M NDAA уполномочивает министра обороны, после консультации с другими федеральными агентствами и Израилем, создать OTWG. В новом законе четко указано, что Конгресс ожидает, что администрация сосредоточит внимание на двух областях военного сотрудничества с Израилем. Он включает в себя «систематическую» оценку и обмен «вариантами разработки и приобретения военных требований на основе разведывательной информации, которые напрямую поддерживают боевые возможности Министерства обороны и Министерства обороны Израиля». Как только эти возможности определены, OTWG может разработать «планы исследований, разработок, закупок, систем вооружений и полевых военных возможностей как можно быстрее и экономичнее для удовлетворения общих требований к возможностям». Примечательно, что раздел 1299M (d) требует, чтобы Пентагон по согласованию с Государственным департаментом представлял отчет – включая секретные и несекретные статьи – в комитеты по вооруженным силам, международным отношениям и разведке Конгресса до 15 марта каждого года. Закон требует, чтобы руководство сообщало о семи различных вопросах. Например, руководство должно сообщать о программах Совместной науки и технологий (S&T), R&D, Testing and Evaluation (RDT&E), которые оно изучает, поддерживает, рекомендует и / или отслеживает. Администрация также должна определить препятствия и проблемы, связанные с ними, а также американо-израильские усилия по предотвращению попадания интеллектуальной собственности и военных технологий США в руки Китая или России. Наконец, закон также требует, чтобы администрация установила полномочия или фонды, необходимые для достижения целей, и, в более широком смысле, это обязательное требование к отчетности поможет Конгрессу привлечь OTWG к ответственности за результаты, а приближающийся крайний срок для отчета проясняет необходимость Байдена. администрация встать без промедления Представляет Раздел 1299 M является достижением обеих партий. Сенаторы Гэри Питерс (Мичиган) и Том Коттон (справа) в Сенате возглавили усилия в Сенате вместе с представителями Джо Уилсоном (Южная Каролина) и Крисси Хуллахан (демократ от Пенсильвании) в Палате представителей. В мае 2020 года компания Cotton and Peters представила S.3775, Закон США и Израиля о военном потенциале 2020 года. В следующем месяце Уилсон и Хулхан представили версию House, HR7148.

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