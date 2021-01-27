Американо-израильские операции могут помочь Байдену бросить вызов Китаю и России – Мнение

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). Presentation (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});
если (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {console.log (“hedva connatix”); document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;}Прошлым летом, продемонстрировав широкую поддержку этого положения обеими партиями, комитет Сената по вооруженным силам 27 голосами против 0 включил копию закона в NDAA.OTWG остро нужнаБезотлагательное вступление в OTWG позволило бы администрации Байдена достичь многих насущных американских целей, поскольку Вашингтон сталкивается с жесткой военно-технической конкуренцией с Китаем и Россией, а два соперника все чаще работают вместе, чтобы предоставить военный потенциал, превосходящий таковой в Соединенных Штатах. . Согласно ежегодному отчету Американско-китайского комитета по обзору экономики и безопасности Конгрессу, Путин объявил 2020 год «Годом китайско-российского научно-технического сотрудничества», при этом большая часть сотрудничества сосредоточена на технологиях с военным применением. Авторитарная идеология враждебна обоим правительствам, не говоря уже о массированных усилиях Китая по модернизации. Пекин понимает центральную роль исследований и разработок в конкуренции с США. По данным Исследовательской службы Конгресса, доля Китая в глобальных исследованиях и разработках увеличилась с 4,9% до 26,3% с 2000 по 2018 год, в то время как доля Соединенных Штатов снизилась с 39,8% до 27,6% за тот же период, а Китай и Россия стремились чтобы избежать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами, во многом благодаря американскому военному превосходству. Но если американское военное превосходство продолжит ослабевать, американцы могут ожидать, что Китай и Россия будут все чаще использовать свои армии для проведения агрессии и подрыва американских интересов, и чтобы помочь обратить вспять эти опасные тенденции, Вашингтону следует более систематически работать с технически подкованными демократическими союзниками, такими как Израиль. . . Как отмечалось в предыдущей версии законодательства OTWG, Израиль является «мировым лидером во многих технологиях, важных для модернизации министерства обороны». Безусловно, Соединенные Штаты уже проводят впечатляющий комплекс мероприятий по военному сотрудничеству с Израилем. Однако в военном потенциале США продолжали появляться пробелы, которые можно было бы предотвратить, расширив сотрудничество с Израилем. Например, до 2019 года танки армии США обходились без защитной технологии, которую Израиль ввел в 2011 году. После того, как с опозданием набрал мощность, Вашингтон оснастил некоторые из своих танков в Европе этой технологией, используя израильские инновации для лучшей защиты и сдерживания американских солдат. Российская агрессия , но хотя такой тип сотрудничества, безусловно, положителен, Вашингтону было бы лучше с самого начала работать с Израилем. Американских солдат не следовало заставлять работать в опасных местах более восьми лет без технологий, которые сделали бы их более безопасными и эффективными в бою. В будущем, учитывая возрастающие темпы военно-технологической конкуренции, особенно с Китаем, Вашингтон может заплатить за такие задержки жизнями военнослужащих США, короче говоря, OTWG может помочь обеспечить, чтобы комбатанты США обладали передовыми возможностями, необходимыми для сдерживания . Агрессия и победа в военном конфликте: выступая в качестве координационного центра оборонной бюрократии США для получения и рассмотрения запросов на совместные американо-израильские программы сотрудничества в области науки и техники, НИОКР, OTWG может способствовать более быстрому утверждению или отклонению запросов США. Слишком часто длительные задержки в принятии решений США вынуждают Израиль идти вперед самостоятельно, чтобы противостоять неотложным угрозам. Когда это происходит, американцы теряют израильские инновации и гибкость, Израиль теряет преимущества американских инноваций и экономию на масштабе, а требования Конгресса к отчетности в разделе 1299M могут помочь гарантировать, что этого не произойдет, когда они служат интересам США в быстром продвижении вперед с совместным программа. . Это улучшит способность вооруженных сил США и Израиля, а также их способность работать вместе, и Америка постоянно и остро заинтересована в повышении военного потенциала Израиля, а Иерусалим продолжает служить на передовой против Корпуса стражей исламской революции. в Тегеране и террористических ставленниках Ирана, таких как “Хезболла”. В то время, когда Тегеран стремится подорвать интересы США и Израиля в регионе, израильские военные заявляют, что в 2020 году они нанесли 50 ударов в Сирии, в основном по Хезболле и другим террористическим группам, поддерживаемым Ираном, и некоторые из этих группировок сотен американцев в их руках. Помогая Иерусалиму использовать самые современные военные возможности, Вашингтон может помочь своему союзнику оказывать давление на некоторых из самых решительных и крайних врагов Америки. Это будет особенно важно сейчас, когда истек срок действия эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, что может позволить Тегерану получить более передовой военный потенциал у Китая и России, кроме того, по мере того, как арабские страны приобретают дополнительные военные возможности, администрации Байдена и Конгрессу потребуется Тщательно контролировать и поддерживать качественное военное превосходство Израиля. Интересы и принципы Америки, а также американское право требуют не меньшего. OTWG может систематически изучать общие военные требования между Соединенными Штатами и Израилем, которые требуются для разведывательной информации, а затем объединять требуемую область возможностей как можно быстрее. Как писали сенатор Питерс и Коттон в марте 2020 года, это поможет гарантировать, что наши бойцы «никогда не столкнутся с более технологически продвинутым противником». По этим причинам администрация Байдена должна использовать Раздел 1299M, чтобы без промедления получить OTWG.Писатель является старшим директором Центра военной и политической власти (CMPP) Фонда защиты демократий (FDD).