Американская академия искусств и наук избирает 3 преподавателей Калифорнийского университета.

В 1781 году Бенджамин Франклин и Джордж Вашингтон были одними из первых избранных членов Американской академии искусств и наук, одного из старейших и самых престижных почетных обществ в стране.

В этом году три преподавателя Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе избран присоединиться к ним. Новыми членами UCLA на 2023 год являются:

Хизер Мейнард

Мейнард — профессор науки о полимерах Мён Ки Хон в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и член Калифорнийского института наносистем в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Новаторские белковые и полимерные конъюгаты — важные методы лечения различных заболеваний — Мейнард разрабатывает новые синтетические способы изготовления материалов, создает новые полимеры для улучшения таких свойств, как стабильность, и демонстрирует доклиническую эффективность для их сравнения с прицелом на здоровье человека. Он также работает в области интеллектуальных материалов для точной медицины.

«Для меня большая честь и привилегия быть избранной в престижную Американскую академию искусств и наук, ассоциацию, основанную в честь людей, как в прошлом, так и в настоящем, чьи знания, открытия и инновации обогащают и делают мир лучше», — сказала она. «Я надеюсь продолжить свою работу, чтобы добавить к их вкладу».

Гарриет Маллен

Маллен, профессор английского языка, поэт, автор рассказов и литературовед, последними книгами которого являются «Открытые документы», «Городское перекати-поле: заметки из дневника танка» и «Разбитый глюк: пять стихотворений в прозе». Ее сборник «Recyclopedia» получил премию PEN Beyond Margins Award, а ее книга «Sleeping with the Dictionary» стала финалистом Национальной книжной премии, Национальной премии кружка книжных критиков и Книжной премии Los Angeles Times. Она также является лауреатом премий и наград Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма, Академии американских поэтов и Фонда современного искусства.

«Для меня невообразимая честь найти свое имя в длинном и впечатляющем списке выдающихся мыслителей, исполнителей и творцов, избранных в Американскую академию искусств и наук, организацию, которая стремится расширять знания, обогащать культуру и работать на благо общего идеалы», — сказала она.

Дэниел Трисман

Трейсман — профессор политологии и научный сотрудник Национального бюро экономических исследований. Его исследования посвящены российской политике и экономике, а также сравнительной политической экономии, включая анализ демократизации, политики авторитарных государств, политической децентрализации и коррупции.

«Это большое смирение, — сказал он, — что вас пригласили присоединиться к такому прекрасному обществу ученых». «Многие из моих интеллектуальных героев были или являются членами Академии».

В этом году было привлечено около 270 добровольцев из академических кругов, искусства, промышленности, политики, исследований и науки, в том числе более 40 международных почетных членов из 23 стран.

«С самого начала Академия искала членов, которые помогли бы решить проблемы и возможности, с которыми сталкивается молодая нация», — сказала Нэнси Эндрюс, председатель совета директоров Академии. «Мы чувствуем такую ​​​​же безотлагательность и выбрали категорию, которая предлагает разнообразный опыт для решения насущных проблем и возможностей, с которыми Америка и мир сталкиваются сегодня».