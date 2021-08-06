Американская звезда легкой атлетики Элисон Феликс вошла в олимпийскую историю с бронзовой медалью

Олимпийская чемпионка США Элисон Феликс вошла в историю Олимпийские игры в Токио в пятницу.

Феликс финишировала с бронзовой медалью в беге на 400 метров среди женщин, подарила ей 10 олимпийских медалей в легкой атлетике и сделала ее самой титулованной олимпийской легкоатлеткой за всю историю.

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10-я медаль Ямайки превысила Мерлин Ути и побила рекорд Карла Льюиса среди большинства американских спортсменов в легкой атлетике. Финн Пааво Нурми держит общий рекорд с 12 медалями в легкой атлетике – все золотые между 1920 и 1928 годами.

Феликс финишировал со временем 49,46 – ее лучшим временем в сезоне. Багамская спринтерка Шона Миллер Уйбо показала результат 48,36, а Мэрилид Паулино из Доминиканской Республики установила национальный рекорд – 49,20.

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Карьера 35-летнего спортсмена из Лос-Анджелеса распространяется и на Олимпийские игры. Свою первую индивидуальную медаль она завоевала на Олимпийских играх 2004 года в Афинах в беге на 200 метров. Свою первую золотую медаль она выиграла на Олимпийских играх 2008 года в Пекине в эстафете 4х400 метров.

Феликс доминировал на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, выиграв три золотые медали. Она выиграла 200 м и была частью команды, выигравшей эстафету 4×100 м и эстафету 4×400 м.

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В Рио она выиграла еще три медали – две золотые и одну серебряную. Ее команды выиграли эстафету 4×100 м и эстафету 4×400 м и заняли второе место в беге на 400 м.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.