Колорадская компания, которая помогла построить Огромный аквариум В берлинском отеле, который внезапно взорвался, выбросив тысячи галлонов воды и более 1500 тропических рыб в вестибюль и на улицу, была отправлена группа для расследования мошенничества, вызванного первоначальными сообщениями о «физическом истощении».
листы акрила Полимерная технология РейнольдсаInc., базирующаяся в Гранд-Джанкшен, штат Колорадо, строит 82-футовый Aquadome в роскошном отеле Radisson Collection, строительство которого началось в пятницу.
«На данный момент еще слишком рано определять фактор или факторы, которые могут привести к такому сбою», — говорится в заявлении компании.
Но Ирис Шпрангер, глава службы безопасности Берлина, сообщила немецким СМИ, что первоначальные признаки, по-видимому, связаны с «усталостью металла».
Огромный аквариум взорвался около 6 часов утра по местному времени в пятницу, затопив 200 000 галлонов воды и более 1500 ярких тропических рыб в вестибюле и выплеснувшись на улицу, что привело к эвакуации около трехсот гостей отеля.
Большая часть рыбы погибла, хотя некоторых удалось спасти на дне аквариума.
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