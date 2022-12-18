Американская команда направляется в Берлин, чтобы исследовать прорванный аквариум.

Колорадская компания, которая помогла построить Огромный аквариум В берлинском отеле, который внезапно взорвался, выбросив тысячи галлонов воды и более 1500 тропических рыб в вестибюль и на улицу, была отправлена ​​​​группа для расследования мошенничества, вызванного первоначальными сообщениями о «физическом истощении».

листы акрила Полимерная технология РейнольдсаInc., базирующаяся в Гранд-Джанкшен, штат Колорадо, строит 82-футовый Aquadome в роскошном отеле Radisson Collection, строительство которого началось в пятницу.

«На данный момент еще слишком рано определять фактор или факторы, которые могут привести к такому сбою», — говорится в заявлении компании.

Но Ирис Шпрангер, глава службы безопасности Берлина, сообщила немецким СМИ, что первоначальные признаки, по-видимому, связаны с «усталостью металла».

АкваДом внезапно взорвался в пятницу, выпустив тысячи галлонов воды и более 1500 тропических рыб. Йорг Карстенсен/DPA через AP

Огромный аквариум взорвался около 6 часов утра по местному времени в пятницу, затопив 200 000 галлонов воды и более 1500 ярких тропических рыб в вестибюле и выплеснувшись на улицу, что привело к эвакуации около трехсот гостей отеля.

Большая часть рыбы погибла, хотя некоторых удалось спасти на дне аквариума.

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