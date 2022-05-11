Американская некоммерческая организация заявила, что гражданин США, задержанный в Украине, освобожден российскими войсками

На этом спутниковом снимке виден дым, поднимающийся после артиллерийского обстрела на передовой 7 мая возле Изюма в Украине. (Планета Лабс PBC/AP)

По словам начальника Харьковской областной военной администрации, тела 44 мирных жителей были обнаружены в завалах пятиэтажного дома в городе Исиам, который в настоящее время контролируется российскими войсками.

Олег Синегубов заявил, что здание было «полностью разрушено оккупантами», но когда это произошло, пока не ясно.

Российские силы контролируют Изюм около двух месяцев. До этого город был высококонкурентным и подвергался интенсивным обстрелам.

Синегубов сказал, что местные жители, которые остались в Изюме, раскопали это место.

«Специальной техники для вывоза мусора нет, все делается вручную», — сказал он.

«Конечно, это не происходит 24 часа в сутки. Когда нет артиллерийских обстрелов, люди выходят и пытаются убрать эти барьеры», — добавил он.

Неясно, знали ли российские силы в этом районе об операции и разрешили ли забрать тела.

Синебухов сказал, что около 1700 человек были выселены, когда он назвал это «Зеленым коридором» из-за оккупации ИГИЛ.

«После этого оккупантам не разрешалось эвакуировать людей и ввозить туда гуманитарную помощь», — добавил он.

Он назвал освобождение Зиркуни, города под Харьковом, «полным военным преступлением».

«Есть разрушенные дома, много административных зданий, школ. Есть тела, есть тела мирных жителей», — сказал он.

«Захватчики даже не взяли своих солдат. Они на улицах, в частных домах и так далее. Нам предстоит еще много работы, чтобы все зачистить».

Что мы знаем: В Харьковской областной прокуратуре заявили, что уголовное дело возбуждено «по факту умышленного убийства за нарушение законов и обычаев войны».

В период с 7 по 10 марта российские военные «систематически обстреливали город Изюм. В результате обстрелов разрушена общественная инфраструктура и жилые дома», говорится в сообщении прокуратуры. «На данный момент из-под завалов извлечены тела погибших и опознаны 14 человек».