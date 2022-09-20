Американская частная инвестиционная компания ведет переговоры о покупке принадлежащего России НПЗ в Италии

Американская частная инвестиционная компания является лидером в приобретении нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» на Сицилии, поскольку Италия ищет альтернативу национализации завода, которому грозит закрытие, если он останется в руках России.

Crossbridge Energy Partners потратила 12 дней на комплексную проверку Объект ISAB Лукойла в Приоло В этом месяце, по словам трех человек, близких к ситуации. Компания, аффилированная с Postlane Capital Partners, купила у Shell старый датский нефтеперерабатывающий завод в 2021 году.

Когда в декабре полностью вступят в силу санкции ЕС, направленные против экспорта российской нефти морским путем, нефтеперерабатывающий завод Приолло потеряет доступ к сырой нефти, поставляемой Лукойлом, от которого он зависит. Продажа позволит нероссийским владельцам завода, который поставляет 22 процента итальянского дорожного топлива, искать альтернативные источники нефти.

Действия по защите будущего нефтеперерабатывающего завода в Приоло последовали за решением Германии на прошлой неделе национализировать три нефтеперерабатывающих завода, которые частично принадлежат российской государственной нефтяной компании «Роснефть».

Италия, находящаяся в политическом тупике после краха правительства национального единства в июле, отказалась рассматривать вопрос о национализации завода «Лукойл», несмотря на угрозу поставкам топлива.

«Лучшее — это приобретение нероссийской международной стороной», — заявил на прошлой неделе министр по вопросам энергетического перехода Роберто Чинголани.

Однако новое правительство может пересмотреть этот вопрос после всеобщих выборов в стране в воскресенье. Нынешняя администрация имеет право вмешиваться только в случае непосредственной угрозы рабочим местам или национальной энергетической безопасности.

Crossbridge отказался комментировать возможность сделки. ISAB Лукойл отказался от комментариев. По сообщениям местных СМИ, на этой неделе Сицилию посетил новый глава НПЗ Рустам Гемальдинов, который сообщил сотрудникам, что продажа НПЗ не планируется.

Vitol, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, недавно провел переговоры с итальянскими властями о будущем завода на Сицилии, по словам людей, близких к переговорам. Поддерживаемая государством норвежская энергетическая компания Equinor также проявила временный интерес, по словам двух источников, знакомых с дискуссиями. Обе компании отказались от комментариев.

Люди заявили, что компании не хотели вступать в прямые переговоры с российским контрагентом из-за потенциального ущерба для репутации, и они хотели, чтобы итальянское правительство выступило в качестве посредника.

Vitol также ведет переговоры с Crossbridge о совместном предложении, но, по словам людей, непосредственно осведомленных в этом вопросе, им пока не удалось прийти к соглашению. Один человек добавил, что в настоящее время Crossbridge предпочитает приобретать актив самостоятельно, прежде чем рассматривать возможность сотрудничества со стратегическими партнерами.

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» работает более 1000 человек в одном из беднейших регионов страны, и он косвенно поддерживает около 2000 рабочих мест в вспомогательной деятельности в регионе.

Западные компании, рассматривающие возможность покупки принадлежащих России активов, неохотно обсуждают этот вопрос публично, опасаясь критики за то, что они продолжают вести дела с российскими группами после вторжения в Украину. Однако западные правительства стремятся обеспечить, чтобы санкции против России не привели к обратным результатам, путем сокращения поставок нефти в то время, когда энергетические рынки уже находятся в кризисе.

ISAB, которая была приобретена швейцарской торговой компанией Litasco в 2008 году, потеряла глобальные поставки сырой нефти после того, как кредиторы прекратили предоставлять финансирование после санкций Европейского Союза против Москвы, вынудив ее полагаться исключительно на поставки российской нефти от Лукойла.

В августе министр экономического развития Джанкарло Джорджетти встретился с представителями «Лукойла» и сицилийского профсоюза, чтобы обсудить экономические и кадровые последствия возможного закрытия НПЗ.

Представитель Джорджити заявил, что министр не участвовал в переговорах о продаже:[We] У них нет конкретной юрисдикции в этом деле, это переговоры между частными сторонами».

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