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Американские астронавты снова используют российскую ракету Союз, чтобы добраться до Международной космической станции, поскольку НАСА не может полагаться на “ нестабильные ” американские технологии – глава космического агентства в Москве

11 марта, 2021
Marfa Fedoroa

После того, как Соединенные Штаты купили место на российском космическом корабле, чтобы отправить астронавта НАСА на Международную космическую станцию, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космические полеты США по-прежнему “нестабильны”.

С 2011 по прошлый год Соединенные Штаты полагались на российскую систему запуска «Союз», чтобы отправлять своих астронавтов жить на Международную космическую станцию, при этом Америка не обладала собственными возможностями. В мае 2020 года космический корабль Crew Dragon, многоразовый космический корабль, построенный частной компанией Илона Маска SpaceX, впервые доставил американцев в космос девять лет назад на борту транспортного средства американского производства.

Однако, несмотря на этот прогресс, похоже, что НАСА по-прежнему будет нуждаться в помощи Москвы.

В среду, в конце 2020 года, Роскосмос сообщил, что американцы запросили место для астронавта Марка Ванде Хей на корабле “Союз МС-18”, который должен полететь на Международную космическую станцию ​​9 апреля. Авиационная программа России, но компания приняла ее как средство «Он подтверждает свою приверженность общим соглашениям и духу совместного использования Международной космической станции».

«Традиция международных экипажей, которая существует уже более двадцати лет, будет продолжена снова», В заявлении говорится.



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До 2011 года между Россией и США было соглашение о разделении мест на космических кораблях друг друга. В прошлом году НАСА заявило, что будет вести переговоры с Роскосмосом о возвращении этой кроссоверной системы. Однако, по словам Рогозина, это последнее соглашение не является компромиссом.

«Полеты на Международную космическую станцию ​​нестабильны», – написал Рогозин в Facebook. «Им срочно нужно было найти страховку и отправить своего человека на наш корабль, чтобы убедиться, что их часть на космической станции не осталась без присмотра. Разговоры о смене мест не имеют к этому никакого отношения», Он объяснил, отметив, что соглашение было заключено с Axiom Space, компанией НАСА и частной космической компанией, которая планирует в конечном итоге продавать человеческие космические полеты туристам, которые хотят посетить Международную космическую станцию.

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«Им это удобно, а нам все равно. Мы будем инвестировать выручку в новые разработки».

В 2014 году, когда Рогозин занимал пост вице-премьера, он пошутил, что Соединенным Штатам следует использовать батут для отправки своих космонавтов в космос после санкций, направленных на российскую космическую отрасль. В 2020 году, после успеха SpaceX, Маск пошутил: “Батут работает!”



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Однако Маск не был последним смехом. После последнего запроса Америки на место Рогозин написал в Facebook: «Судя по всему, батут работает хорошо».

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