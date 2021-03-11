Американские астронавты снова используют российскую ракету Союз, чтобы добраться до Международной космической станции, поскольку НАСА не может полагаться на “ нестабильные ” американские технологии – глава космического агентства в Москве

После того, как Соединенные Штаты купили место на российском космическом корабле, чтобы отправить астронавта НАСА на Международную космическую станцию, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космические полеты США по-прежнему “нестабильны”.

С 2011 по прошлый год Соединенные Штаты полагались на российскую систему запуска «Союз», чтобы отправлять своих астронавтов жить на Международную космическую станцию, при этом Америка не обладала собственными возможностями. В мае 2020 года космический корабль Crew Dragon, многоразовый космический корабль, построенный частной компанией Илона Маска SpaceX, впервые доставил американцев в космос девять лет назад на борту транспортного средства американского производства.

Однако, несмотря на этот прогресс, похоже, что НАСА по-прежнему будет нуждаться в помощи Москвы.

В среду, в конце 2020 года, Роскосмос сообщил, что американцы запросили место для астронавта Марка Ванде Хей на корабле “Союз МС-18”, который должен полететь на Международную космическую станцию ​​9 апреля. Авиационная программа России, но компания приняла ее как средство «Он подтверждает свою приверженность общим соглашениям и духу совместного использования Международной космической станции».

«Традиция международных экипажей, которая существует уже более двадцати лет, будет продолжена снова», В заявлении говорится.





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До 2011 года между Россией и США было соглашение о разделении мест на космических кораблях друг друга. В прошлом году НАСА заявило, что будет вести переговоры с Роскосмосом о возвращении этой кроссоверной системы. Однако, по словам Рогозина, это последнее соглашение не является компромиссом.

«Полеты на Международную космическую станцию ​​нестабильны», – написал Рогозин в Facebook. «Им срочно нужно было найти страховку и отправить своего человека на наш корабль, чтобы убедиться, что их часть на космической станции не осталась без присмотра. Разговоры о смене мест не имеют к этому никакого отношения», Он объяснил, отметив, что соглашение было заключено с Axiom Space, компанией НАСА и частной космической компанией, которая планирует в конечном итоге продавать человеческие космические полеты туристам, которые хотят посетить Международную космическую станцию.

«Им это удобно, а нам все равно. Мы будем инвестировать выручку в новые разработки».

В 2014 году, когда Рогозин занимал пост вице-премьера, он пошутил, что Соединенным Штатам следует использовать батут для отправки своих космонавтов в космос после санкций, направленных на российскую космическую отрасль. В 2020 году, после успеха SpaceX, Маск пошутил: “Батут работает!”





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Однако Маск не был последним смехом. После последнего запроса Америки на место Рогозин написал в Facebook: «Судя по всему, батут работает хорошо».

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