Американские бомбардировщики B-52 снова летают над Ближним Востоком на фоне напряженности с Ираном

Пара ВВС США Бомбардировщики B-52, выполнявшие патрульную миссию, пролетели над головой Средний Восток В воскресенье Центральное командование США заявило, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и США продолжается. Иран.

Армия Опубликовать фото Из экипажей, вылетевших с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте до того, как B-52H “Stratofortress” перелетел через Ближний Восток. Военные заявили, что тяжелые бомбардировщики сопровождали военные самолеты из разных стран. ИзраильИ Саудовская Аравия И Катар.

Министр обороны Израиля сообщил Fox News, что обновляет планы Израиля по атаке иранских ядерных объектов.

Хотя военные прямо не упомянули Иран В ее заявленииОна сказала, что миссия заключалась в том, чтобы «сдержать агрессию и заверить партнеров и союзников в приверженности американских вооруженных сил безопасности в регионе».

Армия обороны Израиля Также разместил фото В Интернете показаны истребители F-15 ВВС Израиля, сопровождающие американские бомбардировщики через его воздушное пространство.

Она добавила: «Этот полет является частью совместного стратегического сотрудничества с вооруженными силами США, которое имеет решающее значение для обеспечения безопасности воздушного пространства Израиля и Ближнего Востока».

Полет произошел после того, как базирующийся в Бейруте проиранский канал Al-Mayadeen транслировал кадры иранского военного беспилотника израильского корабля, который пострадал от загадочного взрыва 26 февраля в Оманском заливе. Хотя телеканал пытался заявить, что Иран не причастен, Израиль обвинил Тегеран То, что он описал как нападение на лодку.

Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, который патрулирует Ближний Восток и часто вступает в напряженную конфронтацию с Ираном, отказался комментировать кадры для Associated Press.

Нажмите здесь, чтобы загрузить приложение FOX NEWS

Это четвертый американский бомбардировщик такого типа на Ближнем Востоке в этом году и второй в эпоху президента Байдена.

Такие полеты стали обычным явлением в последние месяцы правления бывшего президента Дональда Трампа. Решение Трампа в 2018 году в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки Ирана с мировыми державами вызвало эскалацию серии инцидентов в регионе.

Байден выразил желание вернуться к соглашению, если Иран будет соблюдать пределы соглашения по своей ядерной программе. Однако напряженность остается высокой после того, как ополченцы в Ираке – вероятно, при поддержке Ирана – продолжили преследовать интересы США.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.