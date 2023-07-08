Американские военные заявили, что российские истребители «преследовали» американские беспилотники над Сирией третий день подряд на этой неделе.

напряжение между Российские и американские войска не редкость в Сирии, поскольку обе страны патрулируют На земле, а также в перелетах. В результате 12-летнего сирийского конфликта полмиллиона человек погибли и более миллиона получили ранения.

В заявлении американских военных говорится, что пятничное столкновение длилось около двух часов, в течение которых три беспилотника MQ-9 «снова подвергались преследованиям» со стороны российских истребителей, когда они пролетали над Сирией.

«Российский самолет совершил 18 непрофессиональных пролетов вблизи, что заставило MQ-9 среагировать, чтобы избежать небезопасных ситуаций», — заявил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринковиц.

Генерал-майор Олег Горинов, глава российского Центра примирения в Сирии, заявил ранее на этой неделе, что российская и сирийская армии приступили к совместным учениям сроком на шесть дней, которые завершатся в понедельник.

Горинов добавил в комментариях, опубликованных сирийскими государственными СМИ ранее на этой неделе, что Москва обеспокоена пролетами беспилотников коалиции во главе с США над северной Сирией, назвав их «систематическими нарушениями протоколов», направленными на предотвращение столкновений между двумя армиями.

Американские военные заявили, что первый контакт произошел в среду утром, когда «российский военный самолет вел себя небезопасно и непрофессионально», в то время как три американских MQ-9 выполняли задание против группировки «Исламское государство». Четверг , Американские военные заявили, что полет российского истребителя был «невероятно небезопасным и непрофессиональным». Против французских и американских самолетов над Сирией.

США и Франция входят в международную коалицию, борющуюся с группировкой «Исламское государство», которая когда-то контролировала большие территории Сирии и Ирака, где экстремисты провозгласили халифат. Несмотря на поражение ИГИЛ в Ираке в 2017 году и в Сирии менее чем через два года, экстремисты все еще ведут смертоносное наступление в обеих странах.

В пятницу произошла атака беспилотников коалиции во главе с США. На севере Сирии погиб мужчина, который ехал на мотоцикле. Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, заявила, что этот человек был боевиком ИГИЛ.

История продолжается

Россия присоединилась к сирийскому конфликту в сентябре 2015 года и с тех пор помогла склонить баланс сил в пользу сил сирийского президента Башара Асада. Российские военные самолеты продолжают наносить удары по последнему крупному опорному пункту оппозиции на северо-западе Сирии.

Каждый день в Сирии находится не менее 900 американских военнослужащих, а также неизвестное количество наемников, которые связаны с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами.

«Мы продолжаем призывать Россию вернуться к хорошо зарекомендовавшим себя базам профессиональных военно-воздушных сил, чтобы мы все могли переориентироваться, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГИЛ», — сказал Гринкевич, используя термин для ИГИЛ.

Горинов, российский офицер, предупредил, что увеличение «нескоординированных полетов» беспилотников коалиции ведет к эскалации и что «Россия не несет ответственности за безопасность этих полетов».