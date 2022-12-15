американские исследователи обнаруживают, что Вьетнам предпринимает «существенное» расширение Южно-Китайского моря | Южно-Китайское море

Вьетнам значительно расширил дноуглубительные работы и захоронение отходов на многих своих предприятиях. Южно-Китайское море аванпостов во второй половине текущего года, что свидетельствует о намерении значительно усилить свои претензии на спорном водном пути.

Вашингтонский центр стратегических и международных исследований (CSIS) заявил в среду, что работа на островах Спратли, на которые претендуют Китай и другие страны, позволила создать около 170 гектаров (420 акров) новой земли и взять под контроль всю территорию. Вьетнам За последнее десятилетие рекультивировано 220 га.

Основываясь на своих выводах по коммерческим спутниковым снимкам, Азиатская инициатива прозрачности морских перевозок (AMTI) CSIS заявила, что усилия включают расширенные работы по захоронению отходов в четырех объектах и ​​новые дноуглубительные работы в пяти других.

Размер свалки, хотя и намного меньше, чем более 3200 акров земли, которые она создала. Китай с 2013 по 2016 год, что значительно больше, чем предыдущие усилия Вьетнама, и представляет собой важный шаг к укреплению его позиций в Спратли», — говорится в отчете.

Посольство США во Вьетнаме не ответило на просьбу прокомментировать отчет.

AMTI сообщила, что средние аванпосты Вьетнама на острове Намет, Пирсон-Риф и Сэнд-Кей значительно расширяются, а порт, углубленный для приема более крупных кораблей, уже формируется в Намет и Пирсон.

Остров Намет (47 га) и риф Пирсон (48 га) теперь были больше, чем остров Спратли (39 га), который был самым большим аванпостом во Вьетнаме. В отчете говорится, что на рифе Теннент, где раньше располагались только два небольших здания, теперь есть 26 гектаров искусственной земли.

В AMTI заявили, что Вьетнам использовал земснаряды-ракушки для сбора фрагментов мелководных рифов и размещения отложений на свалках, что является менее разрушительным процессом, чем процесс дноуглубительных работ, который Китай использовал для строительства своих искусственных островов.

«Однако дноуглубительные работы и работы по захоронению отходов во Вьетнаме в 2022 году имеют большое значение и указывают на намерение значительно укрепить свои занятые объекты в Спратли», — говорится в отчете.

«[W]Инфраструктура, в которой разместятся расширенные аванпосты, еще предстоит увидеть. Будут ли реагировать Китай и другие претенденты и в какой степени за ними будут следить».

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря и разместил там военные аванпосты на построенных им искусственных островах. Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины имеют перекрывающиеся притязания на море, которое пересекает жизненно важные судоходные пути и содержит богатые газовые месторождения и рыбные угодья.