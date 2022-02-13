Американские истребители F-22 прибыли в ОАЭ после атаки хуситов

Истребитель F-22 ВВС США выступает на авиасалоне в Дубае в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 12 ноября 2017 г. REUTERS/Satish Kumar

ДУБАЙ, 13 фев (Рейтер) — ВВС США сообщили в субботу, что американские истребители F-22 прибыли на авиабазу в Объединенных Арабских Эмиратах после серии беспрецедентных атак хуситов в Абу-Даби в Йемене. Суббота.

В последние недели связанные с Ираном хуситы нанесли серию в основном безуспешных ударов по объектам Эмиратов, которые привели к срабатыванию ПВО Эмиратов и США и даже ненадолго зафиксировали дислоцированные там американские войска.

В заявлении говорится, что самолеты прибыли на базу в ОАЭ в рамках многогранной демонстрации поддержки США после серии атак в течение января, которые угрожали вооруженным силам США и ОАЭ, дислоцированным на базе.

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Министр обороны США приказал быстро развернуть самолет пятого поколения в координации с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, говорится в заявлении, опубликованном Центральными военно-воздушными силами США.

Он присоединится к множеству объединенных боевых возможностей ВВС и Коалиции, союзников и партнеров, уже расположенных по всему региону.

ВВС США заявили, что пилоты и F-22 перебрасываются из 1-го истребительного авиаполка, расположенного на Объединенной базе Лэнгли-Юстис, штат Вирджиния.

На прошлой неделе американский генерал, курирующий операции на Ближнем Востоке, сообщил агентству Рейтер, что Соединенные Штаты помогут ОАЭ переоборудовать ракеты-перехватчики, которые они используют для сбивания приближающихся ракет.

Недавние нападения хуситов высветили до сих пор безуспешные усилия Организации Объединенных Наций по прекращению войны в Йемене, которая с 2015 года противопоставляет хуситов возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, в которую входят ОАЭ.

Конфликт унес жизни десятков тысяч человек и вызвал гуманитарный кризис.

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(Отчет: Хамад, Мухаммад и Саид Азхар). Под редакцией Чидзу Номиямы

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