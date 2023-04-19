Американские управляемые ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину

КИЕВ, Украина (AP) — Ракеты Patriot американского производства прибыли в Украину, сообщил в среду министр обороны страны. Киев предоставил долгожданный новый щит от российских авиаударов, опустошивших города и гражданскую инфраструктуру.

В октябре США согласились развернуть системы класса «земля-воздух», способные поражать самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты малой дальности, которые Россия использовала для бомбардировок жилых районов и украинской электросети.

«Сегодня наше красивое украинское небо намного безопаснее», — написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

Ракеты являются последним вкладом западных союзников, которые также предоставили танки, артиллерию и некоторые типы истребителей, поскольку Украина готовится к ожидаемому контрнаступлению.

Резников поблагодарил США, Германию и Нидерланды, не уточнив, сколько ракетных комплексов было поставлено и когда они прибыли.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил поздно вечером во вторник, что поставка систем станет важным событием, позволяющим украинцам поражать российские цели на больших расстояниях.

На сайте центрального правительства Германии во вторник среди военных поставок, доставленных в Украину на прошлой неделе, была указана система Patriot. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербах подтвердила это законодателям в Берлине в среду.

По словам Бербаха, Германия поставила вторую из четырех обещанных в прошлом году систем ПВО IRIS-T средней дальности.

Резников сказал, что впервые услышал о патриотических организациях, когда посетил Соединенные Штаты в августе 2021 года, за пять месяцев до полномасштабного вторжения России и через семь лет после того, как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым. Он назвал эту систему «мечтой», но сказал, что в то время в США ему сказали, что это «невозможно».

Украинский личный состав тренируется в батарее «Патриот» Для его эксплуатации и обслуживания требуется до 90 военнослужащих.

«Наши авиационные защитники (патриотические формирования) освоили, как могли. Наши партнеры слово сдержали», — написал Резников.

Эксперты предупреждают, что эффективность этой системы ограничена и что, хотя она пополнит арсенал Украины против ее главного врага, она существенно не изменит ход войны.

Patriot был впервые использован Соединенными Штатами в 1980-х годах. По словам аналитиков, система стоит около 4 миллионов долларов за ракету, а каждая ракета стоит около 10 миллионов долларов. При такой цене сбивать небольшие дешевые иранские беспилотники, которые Россия купила и использовала в Украине, с помощью «Патриотов» невыгодно.

Что касается других событий в среду, Китай опроверг недавние сообщения о том, что на полях сражений в Украине были обнаружены китайские беспилотники. Китай настаивал на том, что не будет помогать России, одному из своих ключевых союзников, вооружаться.

Пекин строго контролирует экспорт беспилотников в соответствии с международными стандартами, не допуская их использования в немирных целях, говорится в заявлении министерства торговли Китая.

В заявлении говорится, что Китай, который неоднократно критиковал поддержку Украины со стороны США и других стран как «подливающее масла в огонь», сохраняет «объективную и разумную позицию» и стремится к миру.

В другом месте президент России Владимир Путин заявил в среду, что недавно посетил подконтрольные Москве районы южной Херсонской и восточной Луганской областей Украины.

«Цель поездки — знакомство с армией, и я не хочу отвлекать их на большие и большие расстояния от дислокации подразделений, которыми они командуют», — сказал он.

Киевские власти ежедневно сообщают о жертвах среди гражданского населения, но не военных, в результате российских бомбардировок.

По меньшей мере четыре мирных жителя были убиты и 27 ранены во вторник и в течение ночи, сообщило Министерство обороны Украины.

50-летний мужчина и 44-летняя женщина погибли в результате авиаудара российской авиации по приграничному городу на северо-востоке Харьковской области, сообщил в телеобращении губернатор Оле Синихубов.

Российские силы нанесли 12 ракетных, артиллерийских, минометных, танковых и беспилотных ударов по Херсонской области на юге Украины, в результате чего погиб мирный житель на рынке в центре одноименной столицы области Херсон и в близлежащей школе, сообщил губернатор. — сказал Александр Прокудин.

В результате обстрела российскими войсками приграничного села Рички из реактивных систем залпового огня на севере Украины погибла женщина и еще один ранен, сообщила местная военная администрация.

Российские силы также обстреляли южную Одесскую область Украины дронами со взрывчаткой.

___ Урас Карманау в Таллинне, Эстония, Кристофер Боден в Пекине и Кейр Моулсен в Берлине внесли свой вклад в этот отчет.

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