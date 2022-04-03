Американский астронавт возвращается на Землю с двумя российскими космонавтами в российской космической капсуле.

Капсула с астронавтом НАСА Марком Ванди и российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Добровым совершила посадку с парашютом.

Вашингтон : В качестве редкого признака сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией астронавты из обеих стран десантировались в Казахстан в среду после своего обратного полета на Землю с Международной космической станции (МКС).

Капсула с астронавтом НАСА Марком Ванди и двумя российскими космонавтами, Антоном Шкаплеровым и Петром Добровом, совершила посадку с помощью парашюта через несколько часов после отсоединения от Международной космической станции. Поездка домой для троицы состоялась после недавнего столкновения между Соединенными Штатами и Россией из-за продолжающегося военного вторжения России в Украину.

Для американского астронавта Ванде Хай он совершил рекордное для США пребывание в космосе. Он провел в космосе 355 дней, побив предыдущий рекорд в 340 дней, установленный Скоттом Келли в 2016 году. «Миссия Марка состоит не только в том, чтобы побить рекорды, но и в том, чтобы проложить путь будущим исследователям на Луне, Марсе и за его пределами. «, — сказал администратор НАСА Билл Нельсон. В своем заявлении Нельсон добавил: «НАСА и нация гордятся тем, что приветствуют Марка дома, и благодарны за его выдающийся вклад в течение его годичного пребывания на Международной космической станции».

Несмотря на эскалацию напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за войны Владимира Путина с Украиной, возвращение Ванде Хая прошло в обычном порядке. Небольшая группа врачей и сотрудников НАСА находилась в режиме ожидания и планировала немедленно вернуться в Хьюстон вместе с 55-летним астронавтом.

НАСА заявляет, что две страны продолжают сотрудничать на МКС, хотя Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства «Роскосмос», вскоре после вторжения в Украину опубликовал серию гневных твитов, предполагая, что Россия может отказаться от МКС и позволить ей рухнуть. больше времени. земля. Он также поделился видеоклипом, на котором российские космонавты покидают Ванде Хи на Международной космической станции.

Также на церемонии передачи во вторник перед тем, как покинуть орбитальную станцию, российский космонавт Шкаплеров, который командовал экипажем МКС, обнял своих товарищей-космонавтов как «своих братьев в космосе и космическую сестру» и сказал: «У людей проблемы на Земле. На орбите мы это один экипаж.» .»