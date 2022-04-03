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Американский астронавт возвращается на Землю с двумя российскими космонавтами в российской космической капсуле.

3 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Капсула с астронавтом НАСА Марком Ванди и российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Добровым совершила посадку с парашютом.

Вашингтон : В качестве редкого признака сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией астронавты из обеих стран десантировались в Казахстан в среду после своего обратного полета на Землю с Международной космической станции (МКС).

Капсула с астронавтом НАСА Марком Ванди и двумя российскими космонавтами, Антоном Шкаплеровым и Петром Добровом, совершила посадку с помощью парашюта через несколько часов после отсоединения от Международной космической станции. Поездка домой для троицы состоялась после недавнего столкновения между Соединенными Штатами и Россией из-за продолжающегося военного вторжения России в Украину.

Для американского астронавта Ванде Хай он совершил рекордное для США пребывание в космосе. Он провел в космосе 355 дней, побив предыдущий рекорд в 340 дней, установленный Скоттом Келли в 2016 году. «Миссия Марка состоит не только в том, чтобы побить рекорды, но и в том, чтобы проложить путь будущим исследователям на Луне, Марсе и за его пределами. «, — сказал администратор НАСА Билл Нельсон. В своем заявлении Нельсон добавил: «НАСА и нация гордятся тем, что приветствуют Марка дома, и благодарны за его выдающийся вклад в течение его годичного пребывания на Международной космической станции».

Несмотря на эскалацию напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за войны Владимира Путина с Украиной, возвращение Ванде Хая прошло в обычном порядке. Небольшая группа врачей и сотрудников НАСА находилась в режиме ожидания и планировала немедленно вернуться в Хьюстон вместе с 55-летним астронавтом.

НАСА заявляет, что две страны продолжают сотрудничать на МКС, хотя Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства «Роскосмос», вскоре после вторжения в Украину опубликовал серию гневных твитов, предполагая, что Россия может отказаться от МКС и позволить ей рухнуть. больше времени. земля. Он также поделился видеоклипом, на котором российские космонавты покидают Ванде Хи на Международной космической станции.

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Также на церемонии передачи во вторник перед тем, как покинуть орбитальную станцию, российский космонавт Шкаплеров, который командовал экипажем МКС, обнял своих товарищей-космонавтов как «своих братьев в космосе и космическую сестру» и сказал: «У людей проблемы на Земле. На орбите мы это один экипаж.» .»

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