Астронавт НАСА совершил российский полет обратно на Землю в среду после рекордных 355 дней в Соединенных Штатах на Международной космической станции, вернувшись с двумя астронавтами в раздираемый войной мир.

Марк Ванде Хи приземлился в капсуле «Союз» в Казахстане вместе с Петром Добровым из Российского космического агентства, который также провел последний год в космосе, и Антоном Шкаплеровым. После приземления ветер откинул капсулу на бок, и троица одна за другой вышла на полуденное солнце.

Ванде Хе, вышедший последним, улыбался и махал ему рукой, пока его вели в кресло с откидной спинкой на открытой казахской равнине.

Здесь красиво», — сказал Ванде Хей в маске и толстовке с бейсболкой.

Несмотря на эскалацию напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за войны Владимира Путина с Украиной, возвращение Ванде Хая прошло в обычном порядке. Небольшая группа врачей и сотрудников НАСА находилась в режиме ожидания и планировала немедленно вернуться в Хьюстон вместе с 55-летним астронавтом.

Еще до российского вторжения в Украину 24 февраля Ванде Хи сказал, что избегает этой темы со своими российскими коллегами. Несмотря на «фантастическое сосуществование… Я не уверен, что мы действительно хотим туда поехать», — сказал он.

Это был первый вкус милоты для Ванди и Дуброва с момента запуска корабля «Союз» 9 апреля прошлого года. Шкаплеров присоединился к ним в орбитальной лаборатории в октябре и ненадолго сопровождал российскую съемочную группу. Чтобы приспособиться к этому визиту, Вандей и Дубров удвоили продолжительность своего пребывания.

Перед тем как покинуть космическую станцию, Шкаплеров обнял своих товарищей-космонавтов как «своих космических братьев и космическую сестру».

«У людей проблемы на земле. На орбите… мы — один экипаж», — сказал Шкаплеров во вторник в прямом эфире НАСА. Космическая станция — это символ дружбы, сотрудничества и… будущего освоения космоса.

Военная напряженность возросла и в других регионах космоса: запуски европейских спутников на российских ракетах приостановлены, а европейско-российский марсоход приостановлен еще на два года.

Ванде Хей побил предыдущий рекорд НАСА по самому продолжительному одиночному космическому полету на 15 дней. Дубров вошел в пятерку лучших в России, намного уступив 437-дневному 17-часовому марафону, который врач-астронавт пробежал на борту космической станции «Мир» в 1990-х годах и который до сих пор остается мировым рекордом.

«Побитые рекорды означают, что мы добиваемся прогресса», — сказал астронавт в отставке Скотт Келли, астронавт в отставке Скотт Келли, чья 340-дневная миссия закончилась в 2016 году.

Как и Келли, Ванде Он прошел медицинские тесты во время своего длительного пребывания, чтобы продвинуть задачу НАСА по возвращению астронавтов на Луну и Марс. Он сказал, что ежедневная медитация помогла ему влиться во время миссии вдвое дольше, чем во время первой остановки четыре года назад.

«У меня была работа в помещении 24/7 около года, поэтому я с нетерпением жду выхода на улицу независимо от погоды», — сказал Ванде Хей в недавней серии видеороликов НАСА. Что касается еды, то он с нетерпением ждет возможности приготовить себе и своей жене Джули чашку кофе, исследуя гуакамоле и чипсы.

Остальные на теплоходе: трое россиян, прибывших две недели назад, трое американцев и один немец, которые находятся на корабле с ноября. Они должны быть заменены через три недели через SpaceX. На следующей неделе SpaceX доставит на станцию ​​трех богатых бизнесменов и бывшего астронавта для недельного визита, организованного частной компанией Axiom Space.

Компания Илона Маска SpaceX начала доставлять астронавтов НАСА на станцию ​​в 2020 году, через девять лет после завершения программы шаттлов. Во время этого перерыва Россия предлагала услугу индивидуального такси, а НАСА выкладывало десятки миллионов долларов за место на «Союзе». Полет Ванде Хея был частью бартерного обмена с базирующейся в Хьюстоне компанией Axiom.

———

Департамент здравоохранения и науки Associated Press получает поддержку от Отдела научного образования Медицинского института Говарда Хьюза. AP несет исключительную ответственность за весь контент.