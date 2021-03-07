Американский боец ​​выиграл матч UFC дисквалификацией из-за того, что его российский соперник незаконно ударил коленом

Альджамейн Стерлинг – первый боец ​​UFC, который выиграл чемпионат путем дисквалификации.

Питер Ян был исключен из матча UFC 259 в супертяжелом весе, когда упал на незаконное колено.

Посмотрите здесь на колено бандита.

Победил американский боец ​​Джамин Стерлинг А. UFC Дисквалификация, когда его российский соперник Петр Ян поставил незаконное колено.

Все произошло на UFC 259 в Апексе, Лас-Вегас, поскольку ожидалось, что мероприятие по смешанным единоборствам за закрытыми дверями станет крупнейшим шоу UFC за несколько месяцев.

Чемпион в легчайшем весе Ян проверил свой титул чемпиона Ultimate Fighting Championship против Стерлинга, занявшего 1-е место, в матче основной карты, но в результате был нокаутирован. Три карточки рефери, чемпион бросил колено, когда Стерлинг уже считался отставшим.

Стерлинг оказался на траве после неудачной попытки удаления, и, несмотря на предупреждение судьи Марка Смита, Ян ударил Стерлинга коленом.

31-летний игрок был признан непригодным для продолжения и поэтому был объявлен победителем.

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Посмотрите, как наносят удар коленом:

А потом вот:

Победителем был объявлен фунт стерлингов, изменился чемпионат UFC, но боец ​​оставил титул в октагоне.

Стерлинг сказал в заявлении, отправленном Insider: «Все, над чем я работал до этого момента, и чтобы битва проходила вот так … Я думал, что бой был очень близок, я думал, что у меня два раунда».

«Это не тот способ, которым я хотел побеждать. Я не так себе представлял. Я просто снял пояс. Я пытался продолжать, даже так, я был в плохой форме, и это было просто эго, которое взяло верх. И просто чтобы получить больше наказания “.

Он сказал: «В приговоре мне говорилось, что со мной оскорбляли». Я не знаю. Я понимаю, что немного жарко, немного плохой крови, но все это соперник.

«Я хотел продолжить», – добавил Стерлинг. «Бой был динамичным, он был очень волнующим, и я знаю, что фанатам он нравился. Вероятно, это был один из боев года или один из величайших боев в истории за титул. – остановись до этого момента ».

В конце он сказал: «Извините, фанаты. Извините, что бой прошел так. Я надеюсь, что мы вернем его, сделаем это снова и дадим вам бой, которого вы, ребята, заслуживаете».

«Он не собирался делать незаконную пулю», – сказал Ян на пресс-конференции после боя.По мнению MMA JunkieЯн сказал: «Это отвратительно, и я думаю, что как боец ​​он также не хочет принимать пояс таким образом». «И если он здоров, надеюсь, у нас скоро будет матч-реванш».

Стерлинг – первый боец ​​в истории UFC, выигравший чемпионат путем дисквалификации. Благодаря этой победе он увеличил свой профессиональный рекорд в ММА до 20 побед (два нокаута, восемь подачи, девять решений и еще одно) при трех поражениях.