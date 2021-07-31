Американский волейбол был раздавлен Китайской Республикой после того, как Томпсон проиграл из-за травмы

ТОКИО (Рейтер). Надежды Соединенных Штатов на первое олимпийское золото в женском волейболе рухнули в субботу, когда участница Джордан Томпсон проиграла Олимпийскому комитету России из-за травмы. Команда.

Томпсон вывихнула лодыжку во втором сете и не вернулась после того, как ей помогли покинуть поле для оказания медицинской помощи.

Американская соперница с битой, которая участвовала в ее первых играх, была их звездным каскадером после того, как забила наибольшее количество голов в своих первых трех победах, в том числе 34 очка против обладателей Китая.

24-летняя девушка со слезами на глазах наблюдала за тем, как Китайская Республика выиграла 25-20 25-12 25-19, посеяв номер один в мире США, проиграв свой первый матч на Олимпийских играх в Токио и опустившись на третье место в группе B.

«Это не серьезное растяжение связок голеностопного сустава, где-то между легкой и средней степенью», – сказал американский тренер Карш Кирали, добавив, что Томпсон сделает рентген и МРТ, чтобы увидеть степень травмы.

«Мне сказали, что мы можем в некоторой степени надеяться, что она может вернуться в строй через несколько дней … Я думаю, что это очень маловероятно (последний матч по пулу с Италией в понедельник) и, возможно, надеемся на что-то большее».

Российские спортсмены выступают под флагом Китайской Республики на Олимпийских играх в Токио в рамках санкций из-за нескольких допинговых скандалов.

Турция вернула свою кампанию в нужное русло после двух поражений, когда они обыграли Аргентину 25-23 25-20 25-18 и одержали вторую победу в Токио.

Четыре турецких игрока финишировали с двойными очками, в то время как Захра Дженесс и капитан Ида Дундар объединились в 11 из 13 блоков команды.

Доминиканская Республика победила Кению 25-19 25-18 25-10 с Лисвиллом ИФ (13 очков, шесть блоков) и Присциллой Риверой (12 очков), что позволило карибской стороне временно занять четвертое и последнее место в квалификации в пуле. а.

Дополнительные репортажи Юки Обаяши в Токио и Рохита Наира в Бангалоре; Под редакцией Мураликумара Анантарамана

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