Американский дипломат предлагает Украине поддержку на фоне наращивания российской военной мощи

КИЕВ (Рейтер) — Помощник госсекретаря США Карен Донфрид во вторник встретилась с высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы предложить поддержку перед лицом наращивания российских войск у границы.

Посольство США заявило, что укрепляет приверженность США суверенитету Украины, и обсудило путь к дипломатическому прогрессу.

Ранее в МИД заявили, что Донфред посетит Киев и Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить наращивание военной мощи России.

Украина обвиняет Россию в мобилизации около 100 000 солдат для подготовки к возможному военному нападению, что вызывает опасения, что бушующий конфликт в Донбассе на востоке Украины может перерасти в открытую войну между двумя соседями.

«Наша цель — поддержать наших украинских коллег в работе по снижению напряженности в связи с наращиванием российской военной мощи», — говорится в заявлении Донфрида.

Это было отклонено как «чистая дезинформация», чтобы предположить, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Украина пошла на уступки в переговорах с Россией.

«Правда в том, что мы едины с Украиной, нашими союзниками по НАТО и нашими партнерами по всему миру в наших усилиях по дипломатии и деэскалации опасной ситуации — но такие усилия не являются уступкой», — сказала она.

Россия отрицает планирование какого-либо нападения, но обвиняет Украину и Соединенные Штаты в дестабилизирующем поведении и добивается гарантий безопасности от расширения НАТО на восток.

Но президент США Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что предложение Киева о вступлении в НАТО находится в его руках.

Байдену и Зеленскому позвонили через два дня после того, как Байден провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в попытке разрядить кризис, связанный с перемещением российских войск вблизи границ Украины.

Отношения Украины с Россией рухнули в 2014 году после того, как Россия аннексировала поддерживаемые Москвой войска в Крыму и захватила территорию на востоке Украины, которую Киев хочет вернуть. Киев заявляет, что с тех пор в боях было убито около 15 000 человек.

(Репортаж Павла Политюка; редактирование Элисон Уильямс и Джайлз Элгуд)