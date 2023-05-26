Американский журналист Иван Гершкович обжалует продление срока его содержания под стражей по обвинению в шпионаже

МОСКВА (AP) – Репортер Wall Street Journal Иван Гершкович подал апелляцию на продление его трехмесячного заключения по обвинению в шпионаже, сообщил в пятницу российский сайт судебных данных.

Гершкович, 31-летний гражданин США, был арестован в марте во время репортерской поездки в Россию. Он, его работодатель и правительство США отвергли обвинения. Во вторник суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 30 августа.

Как сообщается на сайте суда, апелляционная жалоба была подана в четверг. Информации о том, была ли назначена дата слушания, не поступало.

Дело Герсковича было окутано тайной. Российские власти не уточнили, какие доказательства, если таковые имеются, они собрали в поддержку обвинений в шпионаже.

Различные судебные разбирательства по делу были закрыты для СМИ. Государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что слушания во вторник прошли за закрытыми дверями, поскольку журналиста обвиняют в хранении «секретных материалов».

The Wall Street Journal сообщила во вторник вечером, что родители Гершковича, советские иммигранты, живущие в Нью-Джерси, были в Москве и видели своего сына во время краткого слушания.

«Я не знаю, как описать это счастье и эту печаль одновременно», — цитирует газета мать репортера Эллу Миллман. Она сказала, что Гершкович выглядел расслабленным и здоровым, и что они общались с помощью улыбок.

Госдепартамент США заявил, что на слушаниях присутствовал по крайней мере один сотрудник посольства США.

Арест Гершковича встревожил журналистов в стране и разозлил Запад.

Правительство США объявило арест Гершковича несправедливым и потребовало его немедленного освобождения. Он содержится в Лефортовской тюрьме в Москве.

Сотрудникам посольства США разрешили посетить Гершковича в тюрьме один раз после его ареста в Екатеринбурге 29 марта, но российские власти отказали в двух других просьбах о встрече с ним.