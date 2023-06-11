Американский музыкант арестован в России за торговлю наркотиками — NBC Boston

Российские СМИ сообщили сегодня, в субботу, что американский музыкант, живущий в России более десяти лет, арестован по подозрению в торговле наркотиками.

В сообщениях говорится, что Майкл Трэвис Лейк подозревался в продаже мефедрона, действие которого аналогично действию кокаина и экстази. В сообщениях говорится, что московский суд постановил задержать его на два месяца в предварительном заключении.

Ему грозит обвинение в производстве или распространении наркотиков, за что предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Страница в Instagram под именем Travis Leake Instagram идентифицирует его как певца группы Lovi Noch (Seize the Night). В новостях сообщалось, что Лейк — бывший десантник армии США, живущий в Москве с 2010 года.

Российские законы о наркотиках строги. Звезда WNBA Бриттни Гринер была арестована в феврале 2022 года после того, как в ее багаже ​​в московском аэропорту были обнаружены пачки электронных сигарет с маслом каннабиса. Она была приговорена к девяти годам лишения свободы, но в декабре была освобождена в обмен на находящегося в заключении в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Государственный департамент США сообщил в заявлении, отправленном по электронной почте Associated Press, что ему известно о сообщениях о том, что в Москве недавно был задержан гражданин США. По ее словам, когда гражданина США задерживают за границей, департамент «ищет консульский доступ как можно скорее и работает над тем, чтобы предоставить всю необходимую консульскую помощь».

В министерстве заявили, что не будут давать дальнейших комментариев из соображений конфиденциальности.