ТОКИО. Столкновения Кайла Снайдера с Абдулрашидом Садуле имели место в прошлом.

Как и на чемпионате мира Снайдера 2018, в субботу он проиграл россиянам в финале мужского финала в весовой категории до 97 кг. В трех своих встречах Садулев выигрывал дважды, Снайдер – один раз.

Садхулев не терпел поражений с тех пор, как проиграл Снайдеру на чемпионате мира 2017 года.

«Я конкурент, поэтому ненавижу этот вид», – сказал Снайдер. «И я знаю, что есть вещи, в которых мне нужно хорошо разбираться».

Садулев рано повел в счете и выиграл 6: 3. Когда матч закончился, Снайдер стоял в центре мальчика, склонив голову и положив руки на колени.

Серебро Снайдера – восьмая медаль для американского борца, что соответствует максимуму в спорте, который нельзя упускать из виду. Сара Хильдебранд в субботу завоевала бронзу в весовой категории 50 кг и добавила американцам девятую медаль.

Американцы выиграли больше медалей после Олимпийских игр 2004 года в Афинах, и они выиграли шесть раз.

«Это так здорово, – сказал Снайдер. «Я думаю, что больше парней поправятся. Я думаю, что мы будем доминировать и продолжать двигаться вперед».

Снайдеру было всего 20 лет, когда он выиграл золото в Рио, став самым молодым американским борцом, выигравшим олимпийский титул. Садулев выиграл золото в 2016 году, но уже в категории 86 кг. В следующем году он поднялся до 97 кг и начал соревноваться со Снайдером.

Снайдер выиграл свой третий титул чемпиона мира в 2017 году после Сатули, которого назвали «Матчем века». Снайдер преодолел двухочковый дефицит на последней минуте и выиграл 6-5, а Садулев отказался от своего первого поражения с 2013 года.

Но Садулев отомстил за поражение на чемпионате мира 2018 года, потратив всего 70 секунд, чтобы обыграть Снайдера. Садулев выиграл свой второй титул чемпиона мира в 2019 году, а Снайдер проиграл в полуфинале.

После чемпионата мира 2019 года, где Снайдер выиграл бронзу, он изменил свою систему тренировок. Он покинул штат Огайо, где выиграл три титула NCAA, и отправился в штат Бен, чтобы тренироваться с золотым медалистом Гейлом Сандерсоном на Олимпийских играх в Афинах в весовой категории до 84 кг.

Снайдер участвовал в первых раундах в Токио, но не смог соперничать со своим старым соперником.

«Я хочу продолжать работать там», – сказал Снайдер. «Прекратите эти атаки».