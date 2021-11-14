Американский прыгун в высоту взял олимпийское золото 2012 года у российского тренера | Спортивный

ЛОЗАННА, Швейцария — Американский прыгун в высоту Эрик Кеннард, наконец, получит свою золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после того, как в пятницу Международный олимпийский комитет согласился перераспределить некоторые результаты этих Игр из-за случаев применения допинга.

Прыжок Кеннарда на 2,33 метра занял второе место в Лондоне после Ивана Ухова, который, как выяснилось спустя годы, участвовал в российской допинг-программе, поддерживаемой государством.

В 2019 году в Спортивном арбитражном суде Ухов был заблокирован на четыре года. В прошлом году он вернулся в тот же суд для рассмотрения апелляции, но не отменил решение.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета в пятницу утвердил перераспределение медалей и окончательные результаты для пяти видов олимпийских игр в Лондоне, включая прыжки в высоту среди мужчин и женщин.

С повышением Кеннарда до мужского золота трое бронзовых призеров 2012 года получат серебро: канадец Дерек Друин, британец Робби Грабберс и мутаз Исса Баршим из Катара. Баршим также разыграл золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в августе.

Международный олимпийский комитет также перераспределил бронзовую медаль в прыжках в высоту среди женщин у российской спортсменки. Испанка Светлана Шкулина исключена из-за допинга, а испанка Рут Петя станет бронзовым призером.

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