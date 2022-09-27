Американский рэпер сказал «F * ck Brittney Griner» российскому фанату на Unhinged Moscow Rant

В последние несколько месяцев звезду WNBA Бритни Гренье активно поддерживали. Она была арестована в России и приговорена к девяти годам лишения свободы. В конце концов, она, казалось, собрала за собой целую страну. Однако есть и те, кто выступил против. И один из них, похоже, известный американский рэпер, который разразился разглагольствованиями с фанатом.

Поскольку Грейнер был арестован в феврале за контрабанду запрещенных веществ, правительство США уведомило об этом своих граждан. По имеющимся данным, Госдепартамент США рекомендовал американцам избегать поездок в Россию.

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А вот рэпер Tekashi 6IX9INE посетил Россию, несмотря на совет правительства США. И это было не единственное, что он сделал.

6IX9INE не уважает Бритни Гринер в вирусном видео

6IX9INE побывали в Москве и засуетились в видеоклипе, снятом фанатом. Позже он опубликовал видео о себе на городской площади. Он открыто раскритиковал звезду WNBA. Он сказал, «Ты знаешь, что мы здесь. С ума сойти… к черту Бритни Гринер».

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Когда видео закрутилось, звезда не отступила и постояла за себя. он Он сказалИ «Не буду врать, потому что я был пьян… но я стою на этом… Я в России, а вы боялись приезжать сюда… Спорьте сами, я. Только помните, я еще жив, пока умер рэпер, твой любимый, я тоже буду в бешенстве».

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Есть много людей, которые выступали против Грейнера. Они использовали тот факт, что Грейнер протестовал против государственного гимна и встал на колени. Некоторые подвергают сомнению все дело против нее.

Грейнер был арестован более 200 дней назад и до сих пор находится в тюрьме в России. Теперь в дело вовлечено даже правительство США, которое ведет переговоры с Россией об ее освобождении. Они предложили программу обмена заключенными, чтобы вернуть ее домой. Но переговоры продвигались медленно. Правительство заверило семью и друзей, что они делают все возможное, чтобы вернуть ее домой.

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Но время от времени мы видим, как известные знаменитости выступают против этого дела.

Что вы думаете о позиции 6IX9INE в отношении Бритни Гренье? Расскажите нам в своих комментариях.