Американский чек в ВАДА приходит с пометкой: «Извините за ситуацию».

Денвер — Правительство США выплатило свои оставшиеся 1,3 миллиона долларов Всемирному антидопинговому агентству, но направило чек прямо с чеком, назвав его отсутствие в высших руководящих органах регулирующего органа «досадным случаем».

Всемирное антидопинговое агентство объявило о получении средств в четверг, и президент Whitold Banka назвал высвобождение средств знаком поддержки со стороны правительства США.

Но два письма, написанные директором Управления по борьбе с наркотиками Белого дома Рахулом Гуптой и полученные Associated Press, показывают, что деньги были предоставлены, несмотря на серьезные опасения по поводу того, как работает Всемирное агентство по борьбе с наркотиками, и места Америки в этом агентстве.

Правительство критиковало Всемирное антидопинговое агентство за то, что оно не приняло срочных мер для реформирования после российского допингового скандала, который на протяжении большей части последнего десятилетия перевернул международный спорт. Гупта также подчеркнул отсутствие Соединенных Штатов в Исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства и Учредительном собрании, двух органах, которые принимают самые важные решения, несмотря на огромное финансовое влияние страны на олимпийское движение.

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«Откровенно говоря, по мере того, как я узнал больше о распределении мест в совете директоров WDA в Америке, меня все больше и больше беспокоит эта неприятная ситуация», — написал на этой неделе Гупта в письме в Banka.

Гупта отметил, что Соединенные Штаты отсутствуют в составе правления этого учреждения, состоящего из 38 человек, впервые с 2000 года, через год после основания ВАДА. С 2015 года он не входил в состав Исполнительного комитета, который принимает решения, в целом одобряемые Учредительным собранием.

Североамериканский спортивный совет не принимает решений относительно представительства североамериканских правительств в советах директоров. Гупта не позволил этим бюрократическим деталям подавить свое презрение к роли Вады в этой договоренности.

«В этой ситуации — когда у крупнейшей спортивной страны мира, источника значительной части финансирования Олимпийского движения за счет продажи прав на трансляцию и спонсорство, а также плательщика более крупной государственной дебиторской задолженности перед Всемирным антидопинговым агентством — не было играет важную роль в решении ВАДА », — написал Гупта в своем письме Банке.

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В другом письме, написанном в прошлом месяце лидерам Конгресса, Гупта признал, что его офис выделит последние 1,3 миллиона долларов из обязательства в 2,93 миллиона долларов на 2021 год, но не без серьезных оговорок. Когда Конгресс присвоил деньги, он дал офису Гупты право удержать их.

«Как крупнейшая спортивная нация в Западном полушарии и главный спонсор ВАДА, выплачивающая половину взносов всем Америкам, неуместно исключать правительство Соединенных Штатов из ключевых органов ВАДА, принимающих решения», — написал Гупта.

2,93 миллиона долларов, предоставленные Соединенными Штатами в качестве дебиторской задолженности в 2021 году, составили около 7,3% годового бюджета ВАДА в размере 40 миллионов долларов, и половину того, что было предоставлено всеми странами-участницами в Северной и Южной Америке. Соединенные Штаты обычно доставляют полную сумму в первом квартале года, Но она сдерживала его, настаивая на дальнейших реформах структуры Всемирного антидопингового агентства.

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В собственном пресс-релизе ВАДА продвигало свои реформы, включая увеличение представительства спортсменов и большую автономию для некоторых лиц, принимающих решения. Когда было создано ВАДА, половина мест досталась правительству, а другая половина находилась под контролем МОК, и финансирование было спланировано таким же образом.

Банк сказал, что его обсуждения с Гуптой на последнем заседании ВАДА «были очень позитивными, как и конструктивные выступления доктора Гупты на том же заседании правления». в котором Гупта был наблюдателем.

Но Гупта нарисовал иную картину, потребовав перераспределения мест в верхних палатах, чтобы обеспечить «адекватное» представительство для Северной Америки.

Он сказал Banka, что правительство США продолжит оценку своей роли, чтобы гарантировать, что оно играет значимую роль в «продвижении чистого спорта и в получении справедливого голоса в том, как деньги налогоплательщиков США расходуются на решение антидопинговых проблем».

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