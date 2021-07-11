Американцы ищут налоговые льготы для доходов от биткойнов

Российская эмигрантка Кэти Ананина последние три года помогала людям уклоняться от уплаты налогов на свои доходы в биткойнах. Каждая часть ее работы – оставаться с парнем, по одному случаю уклонения от уплаты налогов. Согласно предложенному названию, Паспорт плана Б Он предлагает богатым криптовалютами клиентам путь к получению второго паспорта в семи преимущественно тропических налоговых убежищах, каждый из которых освобожден от налога на прирост капитала для активов в криптовалюте. «Я был достаточно умен, чтобы знать, что 200 долларов в биткойнах в какой-то момент будут стоить 100 000 долларов», – сказала Ананина. «Я не думаю, что 40% этого должно принадлежать правительству».

Ананина – не самая последняя из стереотипов о биткойнах, фраза, используемая для описания людей, которые верят, что биткойн, и не обязательно другие криптовалюты, – это будущее финансов. Он родился и вырос в Челябинске, городе в центральной части России, в 90 милях к северу от границы с Казахстаном. Бывший профессиональный яхтсмен Она переехала в США в 2016 году после получения грин-карты благодаря своему статусу одного из лучших моряков в мире. Пять с половиной лет назад она не говорила по-английски, но вы никогда не догадались бы встретиться с ней. Для Ананины привлекательность биткойнов раскрылась, когда она увидела, что российская валюта упала на 50% за те два месяца, которые она жила в Испании во время соревнований со сборной России по парусному спорту в начале 2015 года. «Мой профессор макроэкономики не смог мне это объяснить, – сказала она. – У меня не было возможности запустить свои уравнения и посмотреть, что там происходит». «Я понял, что меня не устраивает, как работают деньги». Так начались мои эгоистичные дни в качестве евангелиста биткойнов. Но, по словам Ананиной, быть биткойн-макси – это не просто верить в одну валюту. Она твердо верит в арбитраж, который для нее означает отказ от каких-либо правительственных правил в отношении его действий и финансов и пойти туда, где это ей больше всего подходит в данный момент. «Если власть начнет на меня влиять, я все заберу. [my assets] в моих руках и куда-нибудь еще “. Это мышление, которое побудило 26-летнюю предпринимательницу основать собственную компанию, призванную помочь другим в этом. Ананина говорит, что многие биткойнеры, которых она знает, которые держали криптовалюту в течение более чем одного цикла подъемов и спадов, рассматривают возможность получения второго паспорта как способа избежать уплаты налогов на прирост капитала со своих активов.

Каждый год Plan B Passport помогает сотням людей из таких стран, как США, Великобритания, Австралия и Канада, получить второй паспорт в одной из семи стран: Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика, Вануату, Гренада, Сент-Люсия и Португалия. Компания работает в сочетании с государственным резидентством или инвестиционными программами. «Это привлекательный способ привлечь иностранные инвестиции, особенно в страны с ограниченными природными ресурсами», – сказал Эрнст Марэ, юрист международной налоговой юридической фирмы Andersen. Марэ, имеющий обширный опыт консультирования клиентов по вопросам трансграничного налогового структурирования, сказал CNBC, что этот тип схемы покупки паспортов обычно встречается в налоговых убежищах – или в местах, которые иногда называют «международными финансовыми центрами». «В Сент-Люсии вы можете получить гражданство, вложив от 100 000 долларов США (пожертвование), 250 000 долларов США (государственные облигации) или 300 000 долларов США (недвижимость)», – продолжил Марэ по электронной почте. Ананина говорит, что средний чек для ее клиентов колеблется от 130 до 180 тысяч долларов. «По сути, это пожертвование в фонд устойчивого роста страны», – сказала она. «Таким образом, клиенты жертвуют 100 000 или 150 000 долларов, плюс некоторые сборы за комплексную проверку, государственные сборы, а затем 20 000 долларов на оплату моих юридических услуг». Семьи обычно выбирают Сент-Китс, в то время как Сент-Люсия – самая популярная программа для одиноких заявителей, так как это одно из самых дешевых направлений и имеет приличное быстрое время подачи заявок. По словам Ананиной, лучше никогда не было работы. «Мой единственный маркетинговый канал – это Twitter», – сказала она. «Я буквально не трачу ни копейки, но три недели назад я заказал консультации по телефонным звонкам».

значок масштабирования Стрелки, указывающие наружу

В Соединенных Штатах IRS имеет дело с виртуальной валютой, которая включает биткойн, а также другие криптовалюты, как собственность. Это означает, что биткойн облагается налогом так же, как акции или недвижимость. «На самом базовом уровне основанием налогоплательщика для биткойнов является то, для чего налогоплательщик купил их, и когда налогоплательщик продает или обменивает биткойны, это налогооблагаемая транзакция», – пояснил он. Джон Фельдхаммер, партнер юридической фирмы Baker Boots и старший поверенный IRS. «Прибыль или убыток налогоплательщика определяется путем вычитания цены продажи и вычитания базы налогоплательщика», – сказал он. Предположим, налогоплательщик покупает 1 биткойн за 10 000 долларов и продает его за 50 000 долларов. Это лицо столкнется с налогом на прирост капитала в размере 40 000 долларов США. Второй паспорт не решает автоматически их налоговых проблем. «Если у налогоплательщика есть грин-карта, он является гражданином США или является иностранцем-резидентом США, налогоплательщик должен заплатить налог США со всех полученных им доходов от криптовалюты, независимо от того, где находится криптовалюта или налогоплательщик», – пояснил Фельдхаммер. «Также не имеет значения, имеют ли они двойное гражданство; если они являются гражданами США, они должны платить налог США со своего мирового дохода. Вот почему Ананина говорит, что многие из ее клиентов из США либо планируют отказаться от гражданства США, либо рассматривают этот вариант позже. Клиент Plan B Passport, который говорил с CNBC на условиях анонимности, сказал, что он провел последние десять лет транзитом через Юго-Восточную и Среднюю Азию и серьезно подумывает об отказе от своего американского паспорта, как только он официально станет гражданином Сент-Китса. Он сказал, что затраты в 180000 долларов полностью окупились, так как представляют только 1% от его чистой стоимости, а налоги на прирост капитала с его криптовалютных холдингов будут исчисляться миллионами. Этот человек выбрал карибский паспорт «премиум», как он его описывает, потому что это самая старая и самая популярная программа, предлагающая безвизовый режим. Но он предостерегает тех, кто заинтересован в подаче заявления, подготовиться к многомесячному процессу с большим количеством документов, включая полицейские проверки и медицинские обследования. Если иммигранты также заметят, что США взимают с граждан плату за сокращение. «Когда налогоплательщиком в Соединенных Штатах является экспатриант, он, как правило, облагается« выходным налогом », который по сути представляет собой налог, равный тому, что налогоплательщик должен был бы уплатить, если бы он продал всю свою собственность за день до отказа от гражданства. , – отмечает Фельдхаммер.