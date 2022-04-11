У России никогда не было большого имиджа в Соединенных Штатах. Задолго до того, как Владимир Путин вторгся в Украину, крупнейшая в мире страна была известна в общественном сознании тем, что контролировала Советский Союз во время холодной войны. Распространение коммунизма после большевистской революции И даже якобы поддержала Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Однако, если бы не русский научный гений, американцы — да и все остальное человечество — жили бы совсем в другом и уж точно менее интересном мире.

Золотой век советской науки не случайно во многом совпадает с золотым веком освоения космоса. Поворотным годом стал 1957 год, когда Спутник размером с пляжный мяч Его застрелили в космос. Этот, казалось бы, незначительный кусок металла, известный как «Спутник» или «Спутник-1», появился благодаря тому, что и Советский Союз, и Соединенные Штаты наняли как можно больше немецких ученых для своих ракетных программ. Несмотря на слабость советских космических программ, когда эту империю возглавлял Иосиф Сталин (он мало интересовался авиационными технологиями), его преемник Никита Хрущев сразу увидел, что Советы могут опередить Соединенные Штаты в этом развивающемся технологическом секторе.

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Под руководством ученых-ракетчиков, таких как Михаил Тихонравов и Сергей Королев, новая программа была одобрена Академией наук СССР в 1954 году и быстро посрамила американских ученых. Когда спутник был запущен 4 октября 1957 года, 183-фунтовый прибор совершал один оборот вокруг поверхности Земли каждые 98 минут, передавая интересные (по меркам 1950-х годов) данные о различных точках на поверхности планеты. В то же время это не был шедевр — в Советах понимали, что долго это не протянется, да и не предполагалось. Цель состояла в том, чтобы добиться исторического успеха, в данном случае стать первой страной, отправившей искусственный объект в космос.

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Их следующей целью было стать первой страной, отправившей живое существо в космос. Советские ученые выбрали Лайка, бродячий гибрид, найденный на холодных улицах Москвы. Эксперты не были уверены, что какое-либо живое существо могло бы выжить за пределами орбиты планеты, и если бы Лайка ничего другого, это прояснило бы, так ли это. 3 ноября 1957 года, менее чем через месяц после запуска «Спутника-1», лайка стала первым животным, вышедшим в космос на борту «Спутника-2». показали, что они знали, прежде чем он был запущен, что он обречен. Один из ученых, доктор Владимир Яздовский, забрал ее к своим детям домой в ночь перед ее подключением к спутнику, позже написав, что «Лайка была спокойна и очаровательна» и что «я хотел сделать ей что-нибудь приятное: она так мало времени осталось жить».

Когда его космический корабль приземлился недалеко от города Энгельс на западе России, его встретили ошеломленные фермер Гагарин и его дочь, которые бродили по таинственной круглой капсуле, упавшей с неба. Он подходит к ним в странном серебряном костюме, и Гагарин успокаивает их: «Не бойтесь, я такой же советский, как и вы, спустившийся из космоса, и я должен найти телефон, чтобы позвонить в Москву!»

Последние часы Лайки были гораздо менее информативными: она умерла либо от перегрева, либо от удушья незадолго до того, как ее усыпили ядом. (Следует отметить, что космические программы США также привели к гибели ряда космических животных, Большинство из них обезьяны.)

Конечно, коронация советского флага произошла, когда человек, Юрий Александрович Гагарин, наконец-то путешествуйте по космосу. Завершая путь, намеченный Лайкой, космический корабль «Гагарин Восток-1» стартовал на территории современного Казахстана 12 апреля 1961 года — всего за пять дней до того, как Америка снова унизила себя, вторгшись в несостоявшийся Залив Свиней на Кубе. Гагарин пробыл в космосе всего 1 час 48 минут. Когда его космический корабль приземлился недалеко от города Энгельс на западе России, его встретили ошеломленные фермер Гагарин и его дочь, которые бродили по таинственной круглой капсуле, упавшей с неба. Он подходит к ним в странном серебряном костюме, и Гагарин успокаивает их: «Не бойтесь, я такой же советский, как и вы, спустившийся из космоса, и я должен найти телефон, чтобы позвонить в Москву!»

Это не означает, что все аспекты золотого века советской науки были действительно золотыми. Существовала также огромная цензура, особенно если научная дисциплина шла вразрез с прихотями советской интеллектуальной элиты. Пожалуй, самая известная авария Трофим Лысенко, биолог и агроном, злоупотребивший своим положением на посту директора Института генетики АН СССР. Лысенко не соглашался с менделевскими генетиками, которые правильно считали, что генетические признаки передаются через хромосомы. Напротив, Лысенко утверждал, что факторы окружающей среды и физические факторы также могут влиять на наследственность. Ученые, которые не разделяли его ошибочных взглядов, были изгнаны, заключены в тюрьму, а иногда даже убиты. Среди них был один из учителей Лысенко, ботаник Николай Вавилов.

Его негативное наследие не ограничивалось преследованием инакомыслящих. Когда лысенковщина применялась к сельскохозяйственной политике в коммунистических странах, таких как Советский Союз или Китай, конечным результатом почти всегда был голод.

Дело здесь не в том, что Советский Союз изначально превосходил Соединенные Штаты ни в моральном, ни в научном отношении. Скорее, хотя легко осуждать Россию, когда она вызвала геополитический хаос из-за махинаций тирана, важно помнить о положительном наследии нации во многих отношениях. На самом деле космическая гонка, подстегиваемая советским научным прогрессом, побудила американское государство инвестировать в науку и образование в такой степени, которая находит отклик и сегодня, что привело к появлению поколения американских ученых и инженеров, которых могло бы не быть, если бы не ненасильственная конкуренция. холодной войны. .

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