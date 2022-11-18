Американцы пытаются защитить наследного принца Саудовской Аравии в деле об убийстве журналиста

Вашингтон (AFP) — Администрация Байдена объявила в четверг, что высокий пост, занимаемый наследным принцем Саудовской Аравии, должен защитить его от судебных исков. на его очередь в Убийство журналиста, проживающего в СШАотход от страстной кампании Джо Байдена, стоящей за убеждениями принца Мухаммеда бин Салмана в связи с жестоким убийством.

Администрация заявила, что официальный статус принца должен дать ему иммунитет в судебном процессе, поданном невестой убитого обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги и основанной им правозащитной группой «Демократия в арабском мире сейчас».

Запрос не имеет обязательной силы, и решение о предоставлении иммунитета в конечном итоге принимает судья. Но это обязательно разозлит правозащитников и многих американских законодателей, поскольку Саудовская Аравия ужесточила тюремные сроки и многое другое. Месть мирным критикам дома и за границей и сократить добычу нефти, что считается подрывом усилий Соединенных Штатов и их союзников по наказанию России за ее войну против Украины.

В четверг Госдепартамент охарактеризовал решение администрации попытаться защитить наследного принца Саудовской Аравии от судов США в деле об убийстве Хашогги как «чисто юридическое решение».

Государственный департамент сослался на то, что он назвал давним прецедентом. Несмотря на свою рекомендацию суду, поданную поздно вечером в четверг, Государственный департамент заявил, что «не рассматривает существо настоящего дела и вновь заявляет о своем безоговорочном осуждении гнусного убийства Джамаля Хашогги».

Саудовские власти убили Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Считается, что его расчленили, хотя его останки так и не были найдены. Спецслужбы США пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии одобрил убийство широко известного и уважаемого журналиста, который написал критические статьи о безжалостных методах принца Мухаммеда заставить замолчать тех, кого он считал соперниками или критиками.

В заявлении администрации Байдена в четверг говорилось об ограничениях на выдачу виз и других штрафах, которые она наложила на саудовских чиновников более низкого ранга в связи со смертью.

История продолжается

«С первых дней правления этой администрации правительство Соединенных Штатов выражало серьезную озабоченность по поводу ответственности саудовских агентов за убийство Джамаля Хашогги», — говорится в сообщении Госдепартамента США. В ее заявлении не упоминалась предполагаемая роль наследного принца.

В качестве кандидата Байден пообещал сделать правителей Саудовской Аравии «изгоями» из-за убийства Хашогги в 2018 году.

«Я думаю, что это было категорическое убийство», — сказал Байден в городском совете CNN в 2019 году в качестве кандидата. «И я думаю, что мы должны были назвать это так. В то время я публично сказал, что мы должны подходить к этому таким образом, и должны быть последствия того, как мы поступаем с теми — этой властью».

Но Байден как президент стремился ослабить напряженность в отношениях с королевством, в том числе Столкновение с кулаками С принцем Мухаммедом Али А. Июльское путешествие в королевствоГде Соединенные Штаты пытаются убедить Саудовскую Аравию отказаться от Серия сокращений добычи нефти.

Невеста Хашогги, Хатидже Ченгиз, и Доун подали иск против наследного принца, его главных помощников и других лиц в федеральный суд Вашингтона в связи с их предполагаемой ролью в убийстве Хашогги. Саудовская Аравия заявляет, что принц не принимал непосредственного участия в убийстве.

«Нет никакой иронии в том, что президент Байден в одиночку заявил, что Мохаммеду бин Салману может сойти с рук импичмент, когда именно президент Байден пообещал американскому народу, что сделает все, чтобы привлечь его к ответственности», — заявила Сара Лия Уитсон, президент DAWN. в заявлении. Аббревиатура принца.

В феврале 2021 года Байден исключил, что правительство США наложит наказание на самого принца Мухаммеда за убийство Хашогги, жителя района Вашингтон. Выступая после того, как он санкционировал публикацию рассекреченной версии выводов разведывательного сообщества о роли принца Мухаммеда в убийстве, Байден сказал в то время, что у Соединенных Штатов не было прецедента действий против лидера стратегического партнера.

Американские военные всегда работали над защитой Саудовской Аравии от внешних врагов в обмен на то, что Саудовская Аравия удерживает на плаву мировые нефтяные рынки.

«Невозможно рассматривать сегодняшние действия администрации Байдена как что-то большее, чем уступку тактике давления Саудовской Аравии, включая сокращение добычи нефти, чтобы выкрутить наши руки вокруг уловки Мохаммеда бин Салмана с фальшивым иммунитетом», — сказала Сара Лия Уитсон.

Федеральный судья в Вашингтоне дал правительству США время до полуночи четверга, чтобы высказать свое мнение по поводу заявления адвоката наследного принца о том, что высокий статус принца Мухаммеда дает ему юридическую неприкосновенность в этом деле.

Администрация Байдена также имела возможность не выражать свое мнение ни в том, ни в другом случае.

Суверенный иммунитет, концепция, уходящая корнями в международное право, гласит, что государства и их должностные лица защищены от определенных юридических действий в национальных судах других иностранных государств.

Государственный департамент заявил, что соблюдение концепции «суверенного иммунитета» помогает гарантировать, что лидерам США, в свою очередь, не придется беспокоиться о том, что их направят в иностранные суды для рассмотрения исков в других странах.

Правозащитники утверждают, что администрация Байдена подтолкнет принца Мохаммеда и других авторитарных лидеров по всему миру к дальнейшим нарушениям прав, если она поддержит заявление наследного принца о том, что его высокое положение защищает его от судебного преследования.

Принц Мохаммед является фактическим правителем Саудовской Аравии вместо своего стареющего отца, короля Салмана. Король Саудовской Аравии также в сентябре временно передал свой титул премьер-министра — титул, обычно предназначенный для саудовских монархов — принцу Мухаммеду. Критики охарактеризовали это как попытку укрепить притязания Мухаммеда на неприкосновенность.

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Эрик Такер и Аамир Мадани внесли свой вклад.