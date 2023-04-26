Американцы спешат эвакуировать конфликт в Судане на фоне режима прекращения огня

Писатель-путешественник из Массачусетса — один из тысяч американцев, вовлеченных в боевые действия в Судане, где конфликт между двумя соперничающими генералами грозит перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

Не было ни электричества, ни водопровода, ни доступа к деньгам. Так что я ушла всего с 20 долларами», — сказала 32-летняя Лакшми Партасарати NBC News во вторник после прогулки на юг.

Около 16 000 американских граждан находились в стране до начала насилия почти две недели назад, поэтому гонка за эвакуацией дипломатов в последние дни оставила многих на произвол судьбы в огромной и богатой ресурсами африканской стране.

Мирные жители описали отчаянные попытки избежать спорадических боев в столице Хартуме, несмотря на новое трехдневное перемирие.

«Когда я уехал, в городе был полный беспорядок», — сказал Партасарати из Нью-Бедфорда в видеообращении из лагеря беженцев, который превратился в школу, недалеко от Хартума. В нем говорилось, что поездки в эвакуационные порты стоят тысячи долларов.

Она описала, как видела танки как транспортные средства, перевозящие гражданских лиц, в том числе суданцев, отчаянно пытающихся бежать в соседние страны по суше или по морю, которые пытались совершить опасное путешествие из столицы.

По пути из деревень бежали женщины, дети и семьи. В то время я думал, что только Хартум видел больше всего разрушений, но мы ясно видели разрушенные войной деревни», — сказал Партасарати.

Лакшми Партасарати документирует свое пребывание в Судане с помощью видео. Новости NBC

Пока гражданские лица искали пути бегства, опасаясь, что соперничающие лагеря обострят борьбу за власть после завершения эвакуации, Всемирная организация здравоохранения выступила с отрезвляющим предупреждением.

Во вторник представитель агентства в Судане заявил, что существует «значительный биологический риск» после того, как воюющая сторона захватила лабораторию.

Две вооруженные группы вступили в битву за контроль над Суданом, используя артиллерию, авиаудары и пули в борьбе, в результате которой миллионы людей оказались под перекрестным огнем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий в этом месяце в результате насилия погибли более 420 человек, в том числе по меньшей мере два американца.

По данным Ассоциации суданских американских врачей, доктор Бушра Абнуф Сулейман была убита перед своим домом во вторник. Сулейман является одним из основателей ассоциации и преподавал внутреннюю медицину в Хартумском университете.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что он был в контакте с семьей, но не дал дальнейших комментариев. Личность американца, погибшего в Судане 19 апреля, не установлена.

Продолжался приток иностранных держав в спасательные операции, которые часто включали военный спецназ, воздушные перевозки и конвои, ведущие истребители с обеих сторон.

«Мы все должны сделать все возможное, чтобы спасти Судан от пропасти», — заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В понедельник самолет ВВС Испании доставил эвакуированных из Судана в Мадрид. Европейский авиаперевозок привлек широкий круг простых граждан из многих стран. Министерство обороны Испании через AP

Военные США эвакуировали сотрудников посольства в минувшие выходные, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил в понедельник, что США рассматривают возможность возобновления дипломатического присутствия в стране для оказания помощи гражданам США, многие из которых имеют двойное гражданство. Он сказал, что Государственный департамент контактирует с простыми американцами, чтобы помочь им найти безопасные маршруты.

Посольство в Хартуме заявило во вторник, что Соединенные Штаты также помогают своим гражданам покинуть Порт-Судан. ТвиттерПересечение границы с соседними странами возможно, но маршруты могут быть непредсказуемыми или опасными.

Блинкен сказал, что некоторые караваны были ограблены и разграблены.

Суданские вооруженные силы во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бураном и соперничающие Силы оперативной поддержки, военизированная группа во главе с генералом Мохамедом Хамданом Дагало, заявили во вторник, что будут соблюдать режим прекращения огня, заключенный при посредничестве США и Саудовской Аравии.

Но с сообщениями и обвинениями в том, что перемирие в лучшем случае соблюдалось лишь частично, те, кому удалось бежать, изо всех сил пытались добраться до безопасного места.

В понедельник гражданские лица, эвакуированные из Судана, прибыли на военный аэродром в Аммане, Иордания. Иностранные державы стремились использовать умиротворение в борьбе за изгнание граждан. Раад аль-Адейле/AFP

Тамер Саад Мохамед сказал, что он постоянно отправлял электронные письма в посольство США с просьбой о помощи в эвакуации его племянников Саджида и Ахмеда в возрасте 2 и 5 лет, которые являются гражданами США.

«Я не знаю, что произойдет в Судане», — сказал Мохаммед, гражданин Саудовской Аравии, добавив, что он боится потерять свою семью. Он сказал, что его сестра Айя Мухаммад, гражданка США, оставила двоих детей с сестрой за день до начала столкновений.

Пока, по его словам, семья получила только автоматический ответ.

Когда мы обратились в Государственный департамент за комментариями по их делу, Государственный департамент сказал: «Госдепартамент США и наши посольства и консульства за границей не имеют более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за границей», и посоветовал гражданам США предоставить их контактная информация на Форма на сайте посольства.

Дениз Пауэрс, учительница и гражданка США, проживающая в столице Судана, сказала, что целыми днями просыпалась от дребезжащих окон от взрывов поблизости. Столкнувшись с нехваткой воды, еды и энергии, она теперь пыталась пересечь границу и добраться до аэропорта вместе с мужем.

«Это было очень сюрреалистично, — сказал Пауэрс в сообщениях, разосланных по прерывистому интернету. — Мы вышли из Хартума в 23-часовом путешествии на переполненном автобусе через ужасные, ужасающие ситуации».

Первая группа эвакуированных из Кении прибыла в Найроби в понедельник. Брайан Энганга/AP

Главный международный аэропорт Судана был серьезно поврежден и закрыт для коммерческих операций, что вынудило многих искать альтернативные маршруты.

Хотя поездка в эти аэропорты и сухопутные границы была возможна, маршруты проходят через некоторые из наиболее оспариваемых частей страны. Хартум расположен примерно в 520 милях от Порт-Судана на Красном море.

«Из Хартума нет выхода», — сказал Муса Осман Эль-Сайед, описывая свой страх перед опасным путешествием со своими четырьмя детьми и женой. Он сказал.

«Ополченцы захватили все улицы», — сказал он, добавив, что рад, что иностранцы могут безопасно покинуть Судан, чтобы быть со своими семьями.

55-летний Аль-Сайед сказал, что соседи рассказывали, что видели тела, лежащие на улицах в течение нескольких дней. Перед тем, как бой закончился, Daily Life, аудитор в столице сказал, что попытается выбраться, как только почувствует себя в безопасности.

«Если эта война будет продолжаться два или три месяца, большая часть суданского народа умрет от нищеты, потому что ситуация очень и очень сложная», — добавил он.