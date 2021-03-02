Америка вводит санкции против России за отравление Навального | Новости бизнеса и экономики

Высокопоставленные представители администрации Байдена заявили во вторник, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц за попытки России убить диссидента Алексея Навального с помощью нервно-паралитического газа.

Высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что во вторник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц за попытку России убить диссидента Алексея Навального с помощью нервно-паралитического газа.

Официальные лица, которые разговаривали с журналистами по телеконференции, заявили, что эти шаги предпринимаются в координации с Европейским союзом. Они повторили призыв Байдена к России освободить Навального из тюрьмы.

Санкции были введены в ответ на то, что официальные лица назвали попыткой России убить Навального в прошлом году, что Россия отрицает. Предшественник Байдена, бывший президент Дональд Трамп, не налагал на Россию санкций за нападение Навалина.

Байден более жестко подошел к президенту России Владимиру Путину, чем Трамп.

Один из официальных лиц сказал: «Соединенные Штаты не стремятся восстанавливать наши отношения с Россией, и мы не стремимся к эскалации».

«Мы считаем, что Соединенные Штаты и наши партнеры должны четко заявить о себе и нести издержки, когда поведение России выходит за рамки, которые уважают ответственные страны, и мы считаем, что должны быть меры предосторожности в отношении того, как проявляются эти враждебные аспекты наших отношений», – заявил официальный представитель сказал.