Америка должна стать намного лучше в новой “ большой игре ”

Изображение стратегического обмана Редьярда Киплинга – особенно в его романе 1901 года “”КимБританская общественность в то время популяризировала «Большую игру» – политическое и дипломатическое соревнование в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков между Британской империей и царской Россией за Афганистан и Среднюю Азию.
Как умно сказал Марк Твен, самое забавное в истории то, что она не повторяется, а часто рифмуется. расстояние Драматический коллапс По поводу американской оккупации Афганистана уже идет новая грандиозная игра с тремя игроками: Китаем, Россией и США / ЕС.
Однако сегодняшняя «Большая игра 2.0» намного более многомерна, чем стратегическое соревнование времен Киплинга. В новой игре будет больше уровней, чем в предыдущей, где дипломатические, экономические, культурные, шпионские и военные маневры будут определяться не столько полной войной, сколько исходом соревнования.
Другое отличие состоит в том, что центральноазиатские государства в регионе на этот раз обладают гораздо большей способностью определять свою судьбу, стремясь сохранить подлинную независимость и суверенитет между великими державами.
Конечно, Соединенные Штаты сохраняют значительные интересы в обширном регионе Центральной Азии, который является центральным континентальным центром Евразии. Не следует позволять неоконсерваторам скрывать эту реальность из-за ошибочной и катастрофической программы национального строительства.
Чтобы «выиграть» игру и продвигать свои интересы за счет своих сверхдержавных соперников, Соединенные Штаты должны быть стратегически умнее, чем это было в прошлом поколении, в отношении региона Центральной Азии. Во-первых, Соединенные Штаты должны согласиться с сохраняющейся необходимостью вести саму Большую игру. с хаосом падение КабулаСуществует реальная опасность того, что ИГИЛ-Хорасан, Аль-Каида и другие джихадистские организации переделают себя в Центральной Азии, потому что талибы – даже если их весьма проблематичные обещания отвергнуть террористические группы будут приняты – имеют ограниченный контроль над проницаемыми границами Афганистана.
Генерал. Марк МиллиМарк Милли: Оборона и национальная безопасность в одночасье – разочарование в связи с растущими задержками NDAA, Америка должна стать намного лучше в новой «большой игре» Китай, похоже, добился «значительного прогресса» в строительстве ракетных шахт, сообщают далееПредседатель Объединенного комитета начальников штабов, давая показания в Комитете по делам вооруженных сил, мрачно. по оценкам Аль-Каида могла воссоздать себя в Афганистане всего за 6–36 месяцев. Остановить это за счет наличия ограниченных, но смертоносных ресурсов в регионе для предотвращения нападений наследников Усамы бен Ладена на американскую родину по-прежнему составляет основной интерес американской национальной безопасности.
Второй фундаментальный национальный интерес Соединенных Штатов в новой большой игре состоит в том, чтобы помешать конкурирующей сверхдержаве, Китаю или России, получить полный контроль над сердцем Евразии, которое полно огромных природных ресурсов. В частности, восходящий Китай, архитектор $ 2 трлн. Инициатива “ Один пояс, один путь ” (BRI), который включает в себя регион, не следует оставлять под экономический контроль только над Евразией.
Новая большая игра Америки предоставляет такую возможность удовлетворить эти двойные стратегические императивы. После того как региональное превосходство Соединенных Штатов исчезло из-за катастрофы в Афганистане, квази-союзники Россия и Китай теперь оказались в прямой конкуренции за основной контроль в Центральной Азии, причем Россия доминирует на стратегическом ландшафте, хотя Китай имеет экономическое значение.
Это нынешнее отраслевое разделение склоняется в сторону Пекина, даже несмотря на то, что оно объединяет Россию и Америку по ключевым стратегическим интересам в регионе. Оба опасаются роста терроризма и незаконного оборота наркотиков в хаотическом Афганистане, и оба опасаются господства Китая в сердце Евразии. Никто наивно не говорит, что Москва и Вашингтон вот-вот станут союзниками, или даже что они должны ими стать. Однако новая Большая игра, с точки зрения Америки, позволяет Соединенным Штатам работать с Россией в Центральной Азии; Это отвечает интересам обеих держав.
В то же время это увеличивает и эксплуатирует разногласия в китайско-российском альянсе. Практическая отправная точка для администрации Байдена – изучение российского президента. Президент России Владимир ПутинВладимир Владимирович Путин Байден сказал, что пропуск саммита Китая и России снизит их влияние, Америка должна значительно улучшить свою новую «Большую игру», назвав слабые страны «пактом о чрезвычайном положении» по климату на саммите в Глазго.Предложение , Сделано в Женеве В июне разрешить размещение сил и средств США на российских базах в регионе для борьбы с насильственным экстремизмом / общим врагом-джихадистом (в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане), если такая инициатива необходима.
Вторым шагом для Соединенных Штатов в Новой большой игре должно стать более активное дипломатическое взаимодействие с другими центральноазиатскими государствами в регионе, особенно с ключевым Казахстаном. У Казахстана самая большая территория в регионе, самая большая региональная экономика и самая большая армия, где начинается и заканчивается новая великая игра. содействие Центрально-Азиатская Федерациярегиональный орган, первоначально предложенный бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, укрепит внутреннее агентство в регионе, что позволит ему дипломатически противостоять угрозе талибов.
Есть также реальные возможности для увеличения западных инвестиций в Казахстан. Недавно Всемирный банк обнаружил Ранг 25 По легкости ведения бизнеса она входит в число 190 стран с экономикой.
Стратегически в соответствии с интересами Центральной Америки в пост-Афганистане, Казахстан – как и большинство региональных великих держав – пытается придерживаться нейтрального пути между великими державами, Россией, Китаем и Западом, и эта точка зрения совпадает с интересами США. На дипломатическом уровне расширение успешного взаимодействия с Казахстаном и другими странами Центральной Азии – очевидная следующая игра в Новой большой игре.
Практически на политическом уровне Соединенные Штаты должны стремиться делать больше с ключевым Казахстаном, видя, что его беспристрастная внешняя политика согласуется с собственными интересами Америки. Страны региона предпочитают принимать политические решения самостоятельно, при этом глобальные и региональные державы отходят на второй план, но они поддерживают их в отношениях с Афганистаном в гуманитарной, образовательной и экономической областях. Например, Америке следует призвать к созданию центра помощи ООН для региона в Алматы, крупнейшем городе на юге страны, как свидетельство неизменной приверженности Америки странам региона в целом.
В более широком смысле, это может быть возможностью для Соединенных Штатов попытаться превратить Казахстан и Центральную Азию с арены борьбы между Вашингтоном, Пекином и Москвой в центр достижения стабильного баланса сил. Нравится это Америке или нет, но отличная игра для нее в новинку. Мы должны надеяться, что измученные Соединенные Штаты готовы продолжить свою игру.
Д-р Джон К. Холлсман – президент и управляющий партнер Проекты Джона К. Хольцмана, глобальная консалтинговая компания по политическим рискам со штаб-квартирами в Милане, Германия, и Лондоне. Пожизненный член Американского совета по международным отношениям, Халсман работает редактором Aspenia, ведущего журнала по внешней политике Института Аспена, Италия. Следуйте за ним в Твиттере Встраивать твит.
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