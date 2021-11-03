Америка должна стать намного лучше в новой “ большой игре ”

Изображение стратегического обмана Редьярда Киплинга – особенно в его романе 1901 года “”КимБританская общественность в то время популяризировала «Большую игру» – политическое и дипломатическое соревнование в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков между Британской империей и царской Россией за Афганистан и Среднюю Азию.

Как умно сказал Марк Твен, самое забавное в истории то, что она не повторяется, а часто рифмуется. расстояние Драматический коллапс По поводу американской оккупации Афганистана уже идет новая грандиозная игра с тремя игроками: Китаем, Россией и США / ЕС.

Однако сегодняшняя «Большая игра 2.0» намного более многомерна, чем стратегическое соревнование времен Киплинга. В новой игре будет больше уровней, чем в предыдущей, где дипломатические, экономические, культурные, шпионские и военные маневры будут определяться не столько полной войной, сколько исходом соревнования.

Другое отличие состоит в том, что центральноазиатские государства в регионе на этот раз обладают гораздо большей способностью определять свою судьбу, стремясь сохранить подлинную независимость и суверенитет между великими державами.

Конечно, Соединенные Штаты сохраняют значительные интересы в обширном регионе Центральной Азии, который является центральным континентальным центром Евразии. Не следует позволять неоконсерваторам скрывать эту реальность из-за ошибочной и катастрофической программы национального строительства.

Чтобы «выиграть» игру и продвигать свои интересы за счет своих сверхдержавных соперников, Соединенные Штаты должны быть стратегически умнее, чем это было в прошлом поколении, в отношении региона Центральной Азии. Во-первых, Соединенные Штаты должны согласиться с сохраняющейся необходимостью вести саму Большую игру. с хаосом падение КабулаСуществует реальная опасность того, что ИГИЛ-Хорасан, Аль-Каида и другие джихадистские организации переделают себя в Центральной Азии, потому что талибы – даже если их весьма проблематичные обещания отвергнуть террористические группы будут приняты – имеют ограниченный контроль над проницаемыми границами Афганистана.

Генерал. Марк МиллиМарк Милли: Оборона и национальная безопасность в одночасье – разочарование в связи с растущими задержками NDAA, Америка должна стать намного лучше в новой «большой игре» Китай, похоже, добился «значительного прогресса» в строительстве ракетных шахт, сообщают далееПредседатель Объединенного комитета начальников штабов, давая показания в Комитете по делам вооруженных сил, мрачно. по оценкам Аль-Каида могла воссоздать себя в Афганистане всего за 6–36 месяцев. Остановить это за счет наличия ограниченных, но смертоносных ресурсов в регионе для предотвращения нападений наследников Усамы бен Ладена на американскую родину по-прежнему составляет основной интерес американской национальной безопасности.

Второй фундаментальный национальный интерес Соединенных Штатов в новой большой игре состоит в том, чтобы помешать конкурирующей сверхдержаве, Китаю или России, получить полный контроль над сердцем Евразии, которое полно огромных природных ресурсов. В частности, восходящий Китай, архитектор $ 2 трлн. Инициатива “ Один пояс, один путь ” (BRI), который включает в себя регион, не следует оставлять под экономический контроль только над Евразией.

Новая большая игра Америки предоставляет такую ​​возможность удовлетворить эти двойные стратегические императивы. После того как региональное превосходство Соединенных Штатов исчезло из-за катастрофы в Афганистане, квази-союзники Россия и Китай теперь оказались в прямой конкуренции за основной контроль в Центральной Азии, причем Россия доминирует на стратегическом ландшафте, хотя Китай имеет экономическое значение.

Это нынешнее отраслевое разделение склоняется в сторону Пекина, даже несмотря на то, что оно объединяет Россию и Америку по ключевым стратегическим интересам в регионе. Оба опасаются роста терроризма и незаконного оборота наркотиков в хаотическом Афганистане, и оба опасаются господства Китая в сердце Евразии. Никто наивно не говорит, что Москва и Вашингтон вот-вот станут союзниками, или даже что они должны ими стать. Однако новая Большая игра, с точки зрения Америки, позволяет Соединенным Штатам работать с Россией в Центральной Азии; Это отвечает интересам обеих держав.

В то же время это увеличивает и эксплуатирует разногласия в китайско-российском альянсе. Практическая отправная точка для администрации Байдена – изучение российского президента. Президент России Владимир Путин Владимир Владимирович Путин Байден сказал, что пропуск саммита Китая и России снизит их влияние, Америка должна значительно улучшить свою новую «Большую игру», назвав слабые страны «пактом о чрезвычайном положении» по климату на саммите в Глазго.Предложение , Сделано в Женеве В июне разрешить размещение сил и средств США на российских базах в регионе для борьбы с насильственным экстремизмом / общим врагом-джихадистом (в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане), если такая инициатива необходима.

Вторым шагом для Соединенных Штатов в Новой большой игре должно стать более активное дипломатическое взаимодействие с другими центральноазиатскими государствами в регионе, особенно с ключевым Казахстаном. У Казахстана самая большая территория в регионе, самая большая региональная экономика и самая большая армия, где начинается и заканчивается новая великая игра. содействие Центрально-Азиатская Федерациярегиональный орган, первоначально предложенный бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, укрепит внутреннее агентство в регионе, что позволит ему дипломатически противостоять угрозе талибов.

Есть также реальные возможности для увеличения западных инвестиций в Казахстан. Недавно Всемирный банк обнаружил Ранг 25 По легкости ведения бизнеса она входит в число 190 стран с экономикой.

Стратегически в соответствии с интересами Центральной Америки в пост-Афганистане, Казахстан – как и большинство региональных великих держав – пытается придерживаться нейтрального пути между великими державами, Россией, Китаем и Западом, и эта точка зрения совпадает с интересами США. На дипломатическом уровне расширение успешного взаимодействия с Казахстаном и другими странами Центральной Азии – очевидная следующая игра в Новой большой игре.

Практически на политическом уровне Соединенные Штаты должны стремиться делать больше с ключевым Казахстаном, видя, что его беспристрастная внешняя политика согласуется с собственными интересами Америки. Страны региона предпочитают принимать политические решения самостоятельно, при этом глобальные и региональные державы отходят на второй план, но они поддерживают их в отношениях с Афганистаном в гуманитарной, образовательной и экономической областях. Например, Америке следует призвать к созданию центра помощи ООН для региона в Алматы, крупнейшем городе на юге страны, как свидетельство неизменной приверженности Америки странам региона в целом.

В более широком смысле, это может быть возможностью для Соединенных Штатов попытаться превратить Казахстан и Центральную Азию с арены борьбы между Вашингтоном, Пекином и Москвой в центр достижения стабильного баланса сил. Нравится это Америке или нет, но отличная игра для нее в новинку. Мы должны надеяться, что измученные Соединенные Штаты готовы продолжить свою игру.

Д-р Джон К. Холлсман – президент и управляющий партнер Проекты Джона К. Хольцмана, глобальная консалтинговая компания по политическим рискам со штаб-квартирами в Милане, Германия, и Лондоне. Пожизненный член Американского совета по международным отношениям, Халсман работает редактором Aspenia, ведущего журнала по внешней политике Института Аспена, Италия. Следуйте за ним в Твиттере Встраивать твит.