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Америка и Россия: 30 лет после распада Советского Союза, это Рождество напряженное

26 декабря, 2021
Vsevolod Egorov

Советский Союз окончательно распался 25 декабря 1991 года, когда его последний лидер Михаил Горбачев ушел в отставку. Его кончина затмила холодную войну между коммунизмом и Западом, в которой сотни миллионов людей плакали от четырехминутного предупреждения о ядерном разоружении.

Но этот праздничный сезон, ровно через три десятилетия после того, как Красный Молот и серповидный флаг были спущены в Кремле, стал предметом интенсивного конфликта между НАТО и Россией. Президент Владимир Путин, который стал историческим позором для распада Советского Союза, находится на краю Европы, систематически наращивая российские войска на границе с Украиной, опасаясь усиления вторжения.
Хотя с 1991 года у Запада и России были свои худшие моменты — Сербия, Ливия и Грузия — нынешний конфликт настолько интенсивен, что Путин эмоционально бросает вызов европейскому порядку после холодной войны. Не сумев политически и дипломатически подавить прозападное подстрекательство в бывшей Советской Социалистической Республике Украина, он угрожает сделать это, проникнув в Крым в 2014 году, чтобы уменьшить его включение.
Администрация Байдена хочет иметь дело с растущим Китаем, а не со старыми конфликтами в Европе. Но после поражения в Афганистане Путин был мастером проверки решимости отвлеченных и разделенных противников, пока не решались вопросы о мощи Запада. Он потребовал гарантий безопасности, в том числе того, что Украина никогда не вступит в НАТО и не выведет союзные войска из бывших членов Варшавского договора, которые присоединились к коалиции. Они говорят с русским чувством постоянной угрозы Расширение НАТО Но Запад рассматривает это как попытку воссоздать сферу влияния советского образца в Восточной Европе.
Соединенные Штаты и Европа выступают вперед, чтобы поговорить, открыто надеясь предотвратить вторжение, и в то же время не идут на уступки, основанные на защите континента. Они рисуют мрачную картину издержек, связанных с вторжением. Москва приняла бы к сведению Статья Дэвида Игнатиуса из Washington Post Дебаты вызвали в Вашингтоне дебаты по поводу организованного США восстания против России на Украине в афганском стиле.

Тот факт, что власти ведут разрушительную войну через посредников между Соединенными Штатами и Россией, олицетворяет предсказательные настроения Эйлетида в связи с возобновлением затяжных и кровавых конфликтов в Европе.

‘Возраст зон влияния закончился’

Генеральный секретарь коалиции Йенс Столтенберг предупреждает, что, хотя НАТО готово к «конструктивному диалогу» с Россией, оно не уступило откровенной попытке Путина восстановить старую гегемонию Москвы над соседями советской эпохи.

«Конфигурация продолжается», Столтенберг сказал, Мобилизация России на границах Украины предупреждает, что любая агрессия против страны «очень дорогой ценой».

«Эпоха зон влияния закончилась», — добавил он.

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Посмотрим, что думает по этому поводу Путин.

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