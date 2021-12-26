Советский Союз окончательно распался 25 декабря 1991 года, когда его последний лидер Михаил Горбачев ушел в отставку. Его кончина затмила холодную войну между коммунизмом и Западом, в которой сотни миллионов людей плакали от четырехминутного предупреждения о ядерном разоружении.

Но этот праздничный сезон, ровно через три десятилетия после того, как Красный Молот и серповидный флаг были спущены в Кремле, стал предметом интенсивного конфликта между НАТО и Россией. Президент Владимир Путин, который стал историческим позором для распада Советского Союза, находится на краю Европы, систематически наращивая российские войска на границе с Украиной, опасаясь усиления вторжения.

Хотя с 1991 года у Запада и России были свои худшие моменты — Сербия, Ливия и Грузия — нынешний конфликт настолько интенсивен, что Путин эмоционально бросает вызов европейскому порядку после холодной войны. Не сумев политически и дипломатически подавить прозападное подстрекательство в бывшей Советской Социалистической Республике Украина, он угрожает сделать это, проникнув в Крым в 2014 году, чтобы уменьшить его включение.

Администрация Байдена хочет иметь дело с растущим Китаем, а не со старыми конфликтами в Европе. Но после поражения в Афганистане Путин был мастером проверки решимости отвлеченных и разделенных противников, пока не решались вопросы о мощи Запада. Он потребовал гарантий безопасности, в том числе того, что Украина никогда не вступит в НАТО и не выведет союзные войска из бывших членов Варшавского договора, которые присоединились к коалиции. Они говорят с русским чувством постоянной угрозы Расширение НАТО Но Запад рассматривает это как попытку воссоздать сферу влияния советского образца в Восточной Европе.

Соединенные Штаты и Европа выступают вперед, чтобы поговорить, открыто надеясь предотвратить вторжение, и в то же время не идут на уступки, основанные на защите континента. Они рисуют мрачную картину издержек, связанных с вторжением. Москва приняла бы к сведению Статья Дэвида Игнатиуса из Washington Post Дебаты вызвали в Вашингтоне дебаты по поводу организованного США восстания против России на Украине в афганском стиле. Тот факт, что власти ведут разрушительную войну через посредников между Соединенными Штатами и Россией, олицетворяет предсказательные настроения Эйлетида в связи с возобновлением затяжных и кровавых конфликтов в Европе. ‘Возраст зон влияния закончился’ Генеральный секретарь коалиции Йенс Столтенберг предупреждает, что, хотя НАТО готово к «конструктивному диалогу» с Россией, оно не уступило откровенной попытке Путина восстановить старую гегемонию Москвы над соседями советской эпохи. «Конфигурация продолжается», Столтенберг сказал , Мобилизация России на границах Украины предупреждает, что любая агрессия против страны «очень дорогой ценой». «Эпоха зон влияния закончилась», — добавил он. READ Дело передается другому судье Посмотрим, что думает по этому поводу Путин.