Америка отправляет истребители F-16 в Персидский залив на фоне напряженности в отношениях с Ираном | Новости политики

Представитель Минобороны США заявил, что Вашингтон изучает варианты на фоне эскалации агрессии российской авиации в воздушном пространстве над Сирией.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты размещают дополнительные боевые самолеты вокруг стратегического Ормузского пролива для защиты кораблей от захвата Ираном.

Выступая перед журналистами Пентагона в пятницу, этот чиновник заявил, что в эти выходные США направят истребители F-16 в регион Персидского залива для поддержки штурмовиков A-10, которые патрулируют там более недели.

Информационное агентство Associated Press сообщило, что увеличение военных активов Вашингтона в регионе произошло после того, как Иран попытался захватить два нефтяных танкера возле пролива на прошлой неделе.

Представитель Минобороны, который на условиях анонимности рассказал подробности о военных операциях США в регионе, сказал, что F-16 будут обеспечивать воздушное прикрытие кораблей, движущихся по водным путям, и улучшат видимость американских военных в этом районе, поскольку сдерживающий фактор. в Иран, сообщает Associated Press.

В двух недавних случаях, как сообщили ВМС США, иранские военно-морские корабли отступили, когда на место происшествия прибыл эсминец с управляемыми ракетами USS McFaul.





Представитель Министерства обороны также сообщил журналистам, что Соединенные Штаты изучают ряд военных вариантов, чтобы противостоять усиливающейся российской агрессии в небе Сирии. Чиновник отказался детализировать варианты, но сказал, что Соединенные Штаты не уступят ни одной территории и продолжат полеты в западной части Сирии в рамках операций против боевиков «Исламского государства».

Чиновник сказал, что российская военная активность в Сирии, которая с марта усилилась против сил США, связана с растущим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством, чтобы попытаться заставить США покинуть Сирию.





Последний инцидент произошел в пятницу утром, когда российский самолет неоднократно пролетал над казармами Аль-Танф на востоке Сирии, где американские силы тренируют сирийских союзников и отслеживают деятельность ИГИЛ.

Чиновник сказал, что российский Ан-30 собирал разведданные на базе. Чиновник сказал, что у Соединенных Штатов нет боевых самолетов в этом районе, и они не предприняли прямых действий против российского самолета.

В стране находится около 900 американских солдат, а другие прибывают и уезжают для выполнения миссий против ИГИЛ.