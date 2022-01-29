Америка стремится развеять российский обман | Новости, спорт, вакансии

ВАШИНГТОН (Associated Press). Порвав с прошлым, Соединенные Штаты и их союзники все чаще раскрывают данные своей разведки, поскольку они противостоят подготовке России к возможному вторжению в Украину, стремясь подорвать планы президента России Владимира Путина, разоблачая их и искажая информацию о его усилиях. . формировать мировое мнение.

В последние недели Белый дом обнародовал то, что он называет изощренным российским «псевдонаука» Операция по созданию повода для вторжения. Британия назвала конкретных украинцев, которых она обвиняла в связях с российскими разведчиками, планировавшими свержение президента Владимира Зеленского. США также опубликовали карту российских военных аванпостов, на которой подробно показано, как, по мнению официальных лиц, Россия попытается атаковать Украину с участием до 175 000 военнослужащих.

Эксперты приписывают Белому дому рассекречивание разведывательных данных и попытки опровергнуть ложные утверждения до того, как они будут представлены — так называемая «предбаттальный» Что недооценивает их эффективность лучше, чем объяснение постправды.

Но распространение информации не лишено рисков. Оценки разведки имеют разную степень достоверности, и, помимо предоставления изображений передвижения войск, Соединенные Штаты и их союзники предоставили мало других доказательств. Москва отвергла обвинения Вашингтона как истерию и сослалась на прошлые провалы американской разведки, в том числе на ложную информацию об иракских оружейных программах.