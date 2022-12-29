Амир Охана из «Ликуда» стал первым открытым геем в Израиле

Кнессет в четверг избрал своим спикером члена Кнессета от Ликуда Амира Охану, незадолго до вотума доверия при вступлении в должность 37-го правительства Израиля.Охана, бывший министр в предыдущих правительствах, является первым открытым геем в Кнессете, занявшим этот пост.

Он сказал своим коллегам-членам Кнессета: «Я обещаю сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное мне доверие».

Результат голосования на пленуме был 63 против 5, при этом все депутаты коалиции проголосовали за члена Кнессета Яакова Теслера от Объединенного иудаизма Торы, который был снаружи.

Охана был выбран в среду, когда члены фракции «Ликуд» выбрали его в ходе внутреннего голосования вместо Ярива Левина, который занимал этот пост в качестве временного исполнителя в течение двух недель.

Левин, бывший спикер Кнессета и доверенное лицо союзник Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, назначенный руководить законодательной кампанией, состоящей из трех частей, до приведения к присяге, в четверг отказался от должности, чтобы стать министром юстиции.

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Спикер Кнессета занимает одну из самых стратегически важных должностей в Кнессете, оказывая значительное влияние на законодательную повестку дня и ее ход, а также руководя законодательными сессиями и поддерживая порядочность на пленарных заседаниях.

Лидер Ликуда Биньямин Нетаньяху (слева) приводится к присяге в качестве премьер-министра, на глазах у спикера Кнессета Амира Оханы (справа), 29 декабря 2022 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

Охана ранее занимал посты министра юстиции и министра общественной безопасности, а его повышение до прежней должности в 2019 году сделало его первым министром-геем в Израиле.

Считающийся сторонником Нетаньяху, Охана был одним из лидеров, набравших голоса на внутренних праймериз партии «Ликуд» перед выборами 1 ноября, что принесло ему видное место в грядущей коалиции.

В своем первом выступлении после избрания президентом Оана поблагодарил Нетаньяху за его «мужество и уверенность» в выдвижении своей кандидатуры и сказал, что он и лидер «Ликуда» «прошли вместе долгий путь» и с божьей помощью «продолжат делать больше».

Новоизбранный спикер Кнессета Амир Охана готовится к вступлению в должность сразу после того, как его коллеги-депутаты избрали его в Кнессете 29 декабря 2022 года. (Йонатан Синдел/FLASH90)

Он поблагодарил своих родителей, присутствовавших на шоу, за то, что они приняли «такой, какой я есть». Он поблагодарил своего партнера Алона Хаддада, «вторую половину моей жизни почти 18 лет», который был на шоу с двумя детьми пары, Эллой и Дэвидом, которых также упомянула Охана.

Оана пообещала, что предстоящий союз не будет нарушать права ЛГБТ.

«Этот Кнессет под руководством этого спикера не причинит вреда ни им, ни какой-либо другой семье», — сказал он в комментариях, адресованных своей семье.

Алон Хаддад, партнер нового спикера Кнессета Амира Оханы, и их дети слушают речь Оханы в галерее Кнессета, 29 декабря 2022 г. (скриншот телеканала Кнессет)

Многие крайне правые и религиозные соратники «Ликуда» выразили гомофобные позиции, в том числе восстановили ныне запрещенную конверсионную терапию, изменили государственные формы обращения «мать» и «отец» вместо гендерно-нейтрального «родитель» и работали над платформой для «нормальная семья», как вечеринка Ноама против геев.

Израильский канал 12 сообщил, что единственный член Ноама в Кнессете, новый заместитель министра Ави Маоз, отвел взгляд, когда Охам произносил свою инаугурационную речь, как и члены Объединенного иудаизма Торы.

Члены Кнессета Объединенного иудаизма Торы Ицхак Голднопф (слева) и Меир Поруш, оба министра в новом правительстве, отводят взгляды, когда член Кнессета Амир Охана, открытый гей, произносит свою первую речь в качестве спикера Кнессета, 29 декабря 2022 г. (скриншот из кадра Ари Келмана, США СЕГОДНЯ) БеХадрей Хадарим, трансляция на канале 12; используется в соответствии со статьей 27a Закона об авторском праве)

Нетаньяху неоднократно заявлял, что не допустит ущемления прав ЛГБТ, несмотря на подпись коалиционные соглашения который утверждает обратное.

Перед голосованием по спикеру Палаты представителей Маоз утверждал, что недавние сообщения о том, что его партия составляет списки геев-профессионалов СМИ и «левых» сотрудников Министерства юстиции, были не чем иным, как попыткой СМИ «дискредитировать, демонизировать и пристыдить его».

На прошлой неделе «Едиот Ахронот» опубликовал списки, составленные его партией в качестве внутреннего документа в 2019 году, что вызвало широкое осуждение.

Маоз, который должен стать заместителем министра, ответственным за «еврейскую идентичность» в следующем правительстве, заявил, что он ничего не имеет против ЛГБТ и работает только против «ЛГБТК-изма как программы и как политического движения», а также против левой идеологии, а не отдельных левых.

По его словам, именно поэтому он проголосовал за назначение Оханы спикером Кнессета.

Маоз сказал, что СМИ «намеренно и злонамеренно пытаются изобразить меня как человека, борющегося против определенных лиц. Как будто вот-вот начнутся сталинские чистки или, по крайней мере, гонения Маккарти. Конечно, реальность совершенно противоположна».

Он добавил, что списки — это «просто лекции, собранные с новостных сайтов, чтобы показать влияние в различных общественных системах».

Лидер партии Ноама Ави Маоза выступает на пленуме Кнессета 29 декабря 2022 года перед приведением к присяге нового правительства. (Йонатан Синдел/FLASH90)

Несмотря на то, что Охана был избран президентом, член ультраортодоксальной партии ШАС выразил сомнения по поводу этого в свете сексуальной ориентации члена Ликуда.

Член Кнессета Йоав Бен-Зур, министр Министерства благосостояния в новом правительстве, заявил новостному сайту Ynet: «Нас не устраивает путь, по которому он идет, но мы смотрим на человека, а не на его ориентацию».

Точно так же Бен-Зур отрицал какие-либо изменения в правах ЛГБТ.

Мы считаем, что мы демократическая страна и есть различия. «Экстремизма здесь нигде не будет», — добавил он.

Выборы нового спикера Кнессета в четверг и приведение к присяге правительства последовали за неделями переговоров между партией Нетаньяху «Ликуд» и ее крайне правыми и ультраортодоксальными партнерами, которые требовали голосования по ряду противоречивых законодательных актов, прежде чем соглашение могло быть достигнуто. быть подписанным.

В сочетании с изменением законов о дискриминации, позволяющим торговцам и поставщикам услуг отказывать в обслуживании на основании религиозных убеждений, коалиционные соглашения Они включают в себя обязательство принять спорный закон об аннулировании Верховным судом, направленный на сокращение судебных проверок исполнительной и законодательной власти, а также заявленное, хотя и несколько расплывчатое, обязательство аннексировать Западный берег к Израилю.

Кроме того, ультраправая партия «Оцма Иехудит» добилась соглашения об отделении пограничной полиции от израильской полиции и о передаче этих сил под непосредственный контроль нового министра национальной безопасности депутата Кнессета Итамара Бен Гвира.

Сделки, если они будут реализованы, приведут к далеко идущим изменениям в политике в отношении религии и государства, включая разрешение проведения публичных мероприятий с гендерной сегрегацией, ограничение права на иммиграцию евреев в Израиль в соответствии с Законом о возвращении и увеличение финансирования социального обеспечения и религиозного образования. Сделки Альянса не имеют обязательной юридической силы и не всегда выполняются в полном объеме.