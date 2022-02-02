Амнистия Израиля апартеида за обращение с палестинцами, что вызвало гневную реакцию

Почти 300-страничный отчет Amnesty International, опубликованный во вторник, подробно описывает «бесчеловечные или бесчеловечные акты насильственного перемещения, административного задержания, пыток, незаконных убийств и серьезных травм, а также отказа в основных правах и свободах или преследований, совершенных против палестинского населения», создавая « институционализированный режим систематического угнетения и господства над палестинцами».

«Amnesty International пришла к выводу, что Государство Израиль рассматривает палестинцев и обращается с ними как с низшей нееврейской расовой группой», — говорится в сообщении.

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International, сказала Бекки Андерсон из CNN во вторник, что «мы называем это апартеидом, потому что это апартеид по международному праву».

«То, что мы обнаружили, — это система, система законов, политики, практики, запутанной бюрократической бюрократизации, которые существуют для того, чтобы обеспечить контроль и господство над палестинским народом», — сказал Калламар.

Как и в двух недавних отчетах, посвященных одному и тому же вопросу, — от израильской правозащитной группы «Бецелем» и от нью-йоркской организации «Хьюман Райтс Вотч» (HRW) — в отчете Amnesty рассматривается Политика Израиля на обеих палестинских территориях земли, оккупированные Израилем с 1967 года, но никогда официально не аннексированные, и в Израиле. «С момента своего основания в 1948 году Израиль проводил явную политику установления и поддержания еврейской демографической гегемонии и максимального увеличения своего контроля над землей на благо израильтян-евреев», — говорится в заявлении. Еще до того, как отчет был официально опубликован, Израиль осудил его как «ложный и предвзятый». На онлайн-брифинге, проведенном перед публикацией доклада, официальный представитель министерства иностранных дел Лиор Хайят заявил, что Amnesty «использует двойные стандарты и демонизацию, чтобы делегитимировать существование Израиля как родины еврейского народа». READ Тысячи людей протестуют против талибов в Кандагаре из-за выселений «Именно из этих компонентов состоит современный антисемитизм», — говорится в отдельном заявлении МИД. Этот ответ был отражен в совместное заявление нескольких еврейских групп в Соединенных Штатах в воскресенье, включая Американский израильско-израильский комитет по связям с общественностью и Антидиффамационную лигу, которые заявили, что документ Amnesty «подпитывает тех антисемитов во всем мире, которые стремятся уничтожить единственную еврейскую страну на земле, одновременно удешевляя и преуменьшая ужасающие страдания, которые были результатом апартеида в Южной Африке». Каламар ответил на эту критику, сказав CNN, что «преследовать посланника — это один из способов гарантировать, что обсуждение по существу не будет обсуждаться, нам нужно сосредоточиться на реалиях жизни палестинцев. Amnesty поддерживает свой отчет и отстаивает свое право». «критиковать Израиль каждый раз, когда Израиль нарушает международное право. Это не антисемитизм». Срок апартеид зародилась в Южной Африке, где в период с 1948 по 1994 год официальной политикой была система расовой сегрегации и «раздельного развития». пропусков и удостоверений личности, контролирующих, где небелые могут путешествовать и работать. Израиль всегда отвергал сравнения с Южной Африкой эпохи апартеида. Даже некоторые стойкие израильские критики оккупации утверждают, что дискриминация палестинцев не равнозначна преднамеренному или институциональному расизму и является результатом подлинного страха перед безопасностью. Столкновение из-за слов Это столкновение из-за слов — и усилия, направленные на то, чтобы их приклеить — стали характеризовать восприятие конфликта внутри региона и за его пределами. В то время как реакция израильского правительства на предыдущие отчеты «Бецелем» и HRW была критической, Хайат признал опасения, что нарратив об апартеиде нарастает, что на этот раз побуждает к более воинственному подходу. «Конечно, есть опасения, что люди поверят этим ложным обвинениям», — сказал Хайят. READ Президент Тайваня подтвердил, что силы США обучили солдат на острове - CNN Он указал на нынешнее правительство Израиля, в ряды которого впервые вошли арабские законодатели, как на доказательство того, что он назвал инклюзивной демократией Израиля. Но многие палестинцы считают, что эти аргументы больше не действуют, и видят, как волна общественного мнения поворачивается в их пользу. Они указывают на прошлогодние демонстрации в Соединенных Штатах и ​​по всему миру в поддержку палестинских семей, столкнувшихся с угрозой принудительного выселения из своих домов в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. «Мир приходит к выводу, что для людей, живущих на земле между рекой и морем, уровни свобод и прав определяются этнонациональной идентичностью», — Салем Барахмех, исполнительный директор Палестинского института исследований в Рамаллахе. Об этом CNN сообщили в Public Diplomacy. Обвинение защитников Израиля в антисемитизме также вызвало серьезные споры. Хотя исследования ясно указывают на рост антисемитизма во всем мире, многие считают, что это слово используется неправильно и обесценивается. Бывший посол Израиля в ООН Дэнни Данон недавно подвергся насмешкам после того, как обвинил актрису Эмму Уотсон в антисемитизме после того, как она разместила в Интернете фотографию пропалестинского митинга со словами: «Солидарность — это глагол». «Без шуток, мы находимся на том этапе, когда простое размещение расплывчатого изображения, намекающего на солидарность с палестинцами в Instagram, может привести к тому, что вас заклеймят как антисемита», — написал в Твиттере ведущий MSNBC и бывший журналист CNN Айман Мохьелдин. Однако на уровне международной дипломатии пока мало признаков того, что битва за ярлык апартеида оказывает большое влияние. Во вторник США выступили против характеристики Израиля в отчете Amnesty. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что министерство «(отвергает) мнение о том, что действия Израиля представляют собой апартеид». READ USS Nevada: подводная лодка с баллистическими ракетами ВМС США редко появляется на Гуаме «Мы, безусловно, отвергаем ярлык, который был прикреплен к этому (отчету)», — сказал Прайс, добавив: «Мы считаем важным, поскольку это единственное в мире еврейское государство, чтобы еврейскому народу не было отказано в его праве на самоопределение и Мы должны убедиться, что не применяются двойные стандарты». Отчет также совпал с первой в истории поездкой главы израильского государства в Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнув недавние дипломатические достижения Израиля. В отчетах о двухдневной поездке президента Исаака Герцога в ОАЭ не упоминалось о каких-либо обсуждениях израильско-палестинского конфликта.