Анализ: Взлет: космический толчок Моди для Индии зависит от частных игроков

БЕНГАЛОР (Рейтер) — Вдохновленная заметными успехами в других странах, Индия хочет, чтобы ее частные космические компании увеличили свою долю на мировом рынке запусков в пять раз в течение следующего десятилетия — усилия, поддержанные личной поддержкой премьер-министра Нарендры Моди. .

За год, прошедший с тех пор, как в 2020 году страна открыла дорогу частным запускам, количество стартапов в космосе увеличилось более чем вдвое — с 21 до 47.

В конце 2022 года Skyroot Aerospace, инвесторами которой являются Sherpalo Ventures и сингапурская компания GIC, запустит в космос первую в Индии ракету частного производства.

«Слишком часто инициативы рекламируются и умирают. Это не одна из таких проблем», — сказал Паван Гоенка, ветеран автомобильной промышленности, который в прошлом году был назначен главой Индийского национального центра продвижения и лицензирования аэрокосмической отрасли (IN-SPACe). Орган космического регулирования. «Космос — одна из любимых областей нашего премьер-министра прямо сейчас, и он хочет, чтобы он двигался в этой области».

Инвесторы вложат 119 млн долларов в индийские космические стартапы в 2022 году по сравнению с 38 млн долларов за все годы до 2017 года. Аналитики говорят, что они видят более дешевую альтернативу европейским ракетам-носителям, которые находятся на земле или находятся в стадии разработки, а также доступ к космосу. , Оживленный производственный центр.

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Это означало бум для молодых космических компаний, таких как Skyroot и Agnikul Cosmos, которые обещают снизить затраты на запуск спутников, Satsure, которая предоставляет спутниковые данные и аналитические услуги, и Pixxel, которая в марте выиграла пятилетний контракт с Соединенными Штатами. Национальное разведывательное управление.

«Для всех нас стало большим сюрпризом то, что запуск и изменение политики произошли вовремя, и мы смогли уложиться в сроки при полной поддержке. У нас не было ни одной задержки из-за проблем с политикой», — сказал Паван Чандана. , соучредитель Skyroot с состоянием в 163 миллиона долларов.

Другие основатели стартапов говорят, что новый подход означает, что получение разрешений стало проще, заинтересованные стороны в большей степени соответствуют друг другу, а в правительстве больше частных отраслевых экспертов, помогающих сектору.

Однако есть проблемы. На страну приходится всего 2% мирового дохода космического сектора, который оценивается в 370 миллиардов долларов в 2020 году. Финансирование только потекло, поскольку клиенты хотят увидеть успешные запуски, прежде чем брать на себя непомерную полезную нагрузку для непроверенных конструкций.

«Есть несколько очень хороших компаний, но сейчас мы сильно отстаем от США или Китая», — сказал Пратиб Басу, соучредитель SatSure. «Открытие политики очень важно, но мир не обратит на это внимания, пока вы не сделаете что-то столь же удивительное, как то, что сделала SpaceX».

В США исследованием космоса занимается государственное НАСА, а частные компании запускают и строят пилотируемые аппараты. Сторонники говорят, что это сокращение расходов, но это также привело к многолетнему перерыву, в течение которого Вашингтон полагался на российские космические корабли для полета на Международную космическую станцию.

SpaceX, которая обслуживает частных клиентов и правительства, только в 2022 году провела более 60 запусков.

Индийская организация космических исследований (ISRO) управляет всей стартовой инфраструктурой страны, хотя Agnikul планирует собственную стартовую площадку.

«Мы поняли, что основная потребность отрасли — это деньги», — сказал Джаянт Патель, председатель комитета по ракетам-носителям Индийской космической ассоциации (ISPA), полугосударственного органа, который помогает решать проблемы частного сектора.

Патель сказал, что правительство предлагает начальное финансирование в миллионы долларов стартапам, которые используют спутниковые данные для повышения урожайности в Индии. Стартапы с потенциальными военными приложениями для государственных инвестиций рассматриваются отдельно.

Канчан Гупта, старший советник правительства Моди в Министерстве информации и радиовещания, сказал, что страна не может позволить себе остаться позади в космической гонке и что «правительство не может все сделать в одиночку».

«Вся идея состоит в том, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость политики», — сказал Гупта. «Сообщить частному сектору, откуда приходит правительство, откуда правительство не приходит, куда они могут войти, а куда они не могут попасть».

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самодостаточность

Попытки приватизации начались с телефонного разговора в конце 2020 года между Моди и руководителями, по словам пяти человек, участвовавших в процессе. С тех пор Моди ясно дал понять, что хочет избавиться от бюрократических проволочек и создать национальных чемпионов.

«Цель премьер-министра — сделать с космосом то же, что мы сделали с ИТ», — сказал один из людей, который отказался назвать свое имя, потому что звонок и последующие встречи были конфиденциальными.

Руководители отрасли заявили, что ISRO сосредоточится на разведке, но по-прежнему будет поддерживать частные запуски, придавая космическим стартапам страны глобальную легитимность.

Агентство будет работать вместе с консультативной группой, в которую входят члены In-SPACe, ISPA и NewSpace India Limited (NSIL), государственного подразделения по коммерческим запускам, которые помогли правительству объявить о новой нормативно-правовой базе, благоприятной для бизнеса, в апреле.

Hindustan Aeronautics Ltd (HIAE.NS) и Larsen & Toubro Ltd (LART.NS), которые помогли сформировать политику приватизации, заключили контракт на 100 миллионов долларов США на поставку следующей ракеты-носителя для ISRO в 2024 году.

«Моди занимается технологиями. Поэтому предложение состоит в том, чтобы передать производство и разработку частным игрокам, пока мы смотрим на технологии. Тогда это станет самодостаточной средой», — сказал С. Соманат, председатель ISRO.

Космические компании страны также надеются найти новых клиентов, поскольку санкции и политическая напряженность отрезали Россию от большей части международного рынка запусков после вторжения в Украину, которое Москва называет «спецоперацией».

Например, британская спутниковая компания OneWeb стала партнером ISRO, чтобы запустить его после того, как Россия отменила его запуски.

«Если вы посмотрите на высокие технологии, то это геополитический вопрос… У Индии определенно есть некоторые рычаги влияния прямо сейчас», — сказал Лаксман Бехера, глава Специального центра исследований национальной безопасности в Университете Джавахарлала Неру.

(Отчетность Ниведиты Бхаттачарджи). Монтаж Джерри Дойла

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