В комментариях на этой неделе Путин не проявлял никаких признаков самоанализа, превратив огромный статус России на международной арене в своего рода победу.

Возьмет ли Путин верх? Боль для европейских потребителей энергии — это хорошо, и Россия найдет другие рынки сбыта.

«Отказ многих западных стран, включая энергоресурсы России, от участия в естественном сотрудничестве затрагивает миллионы европейцев», — сказал он. «Это спровоцировало настоящий энергетический кризис. Это отразилось и на Соединенных Штатах. Повсюду инфляция и рост цен».

Конечно, продолжил Путин, «мы тоже сталкиваемся с проблемами, но мы открыты для альтернатив, вариантов, новых возможностей». Такое послание о наполовину наполненном стакане могло бы успокоить беспокойных россиян. Но Путин возлагает горькие надежды на то, как будет развиваться война в Украине, несмотря на массовые неудачи в уродливой попытке лидера Кремля свергнуть демократически избранное правительство президента Украины Владимира Желенского и покончить с Украиной. Государство, как мы его знаем. Во вторник Путин посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке России, где у него была возможность сфотографировать день космонавтики со своим союзником, президентом Беларуси Александром Лукашенко. В комментариях на мероприятии Путин отверг широко распространенные свидетельства зверств в украинском городе Пуча после вывода российских войск, сравнив их с «фейковыми» сообщениями о применении химического оружия в Сирии. Аль-Асад. «В Сирии были провокации, когда правительство Асада применило химоружие, это фейк, такой же фейк есть в Пуче», — сказал он. Правительства США и западных стран сообщают о многочисленных случаях применения химического оружия сирийским правительством, а Белый дом утверждает, что режим Асада перешел «красную черту». Применение химического оружия в 2013 году . Организация по запрещению химического оружия решила, что силы Асада также несут ответственность за сериал. Химические атаки на сирийский город В конце марта 2017 г. Пение Путина о фейковых новостях не ново. Но российский президент просигнализировал о чем-то важном, заявив во время того же мероприятия, что мирные переговоры с Украиной зашли в «тупик», и пообещал не «останавливать военные действия» в Украине до тех пор, пока его кампания не увенчается успехом. READ Путин представляет серьезную угрозу миру в Европе, поскольку на российско-украинской границе звучит «военный клич» На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Некоторые наблюдатели — и западные официальные лица — предположили, что его командиры планировали крупное наступление в восточном Донбассе Украины, чтобы представить своему лидеру некоторые доказательства определенного прогресса на поле боя до 9 мая. Праздник День Победы. Если этот крайний срок реален, то, конечно, путинские генералы должны быть начеку. Другой вопрос, действительно ли переговоры зашли в тупик. После выступления Путина Михаил Подоляк, советник главы украинского президента и ведущий переговорщик на российско-украинских переговорах, Переговоры идут очень тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но они продолжают происходить». Но Бодоляк указал на другой фактор: в отличие от российской политической системы, которая подчиняется воле человека, украинское правительство должно бороться с повсеместным возмущением массовым разоблачением убийств мирных жителей российскими войсками. Это сделало бы задачу примирения с Путиным еще более сложной.