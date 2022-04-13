Анализ: Владимир Путин избегает неудач, несмотря на тяжелое положение России и большие потери на Украине

В комментариях на этой неделе Путин не проявлял никаких признаков самоанализа, превратив огромный статус России на международной арене в своего рода победу.
Возьмет ли Путин верх? Боль для европейских потребителей энергии — это хорошо, и Россия найдет другие рынки сбыта.
«Отказ многих западных стран, включая энергоресурсы России, от участия в естественном сотрудничестве затрагивает миллионы европейцев», — сказал он. «Это спровоцировало настоящий энергетический кризис. Это отразилось и на Соединенных Штатах. Повсюду инфляция и рост цен».
Конечно, продолжил Путин, «мы тоже сталкиваемся с проблемами, но мы открыты для альтернатив, вариантов, новых возможностей».
Такое послание о наполовину наполненном стакане могло бы успокоить беспокойных россиян. Но Путин возлагает горькие надежды на то, как будет развиваться война в Украине, несмотря на массовые неудачи в уродливой попытке лидера Кремля свергнуть демократически избранное правительство президента Украины Владимира Желенского и покончить с Украиной. Государство, как мы его знаем.
Во вторник Путин посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке России, где у него была возможность сфотографировать день космонавтики со своим союзником, президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В комментариях на мероприятии Путин отверг широко распространенные свидетельства зверств в украинском городе Пуча после вывода российских войск, сравнив их с «фейковыми» сообщениями о применении химического оружия в Сирии. Аль-Асад.
«В Сирии были провокации, когда правительство Асада применило химоружие, это фейк, такой же фейк есть в Пуче», — сказал он.
Пение Путина о фейковых новостях не ново. Но российский президент просигнализировал о чем-то важном, заявив во время того же мероприятия, что мирные переговоры с Украиной зашли в «тупик», и пообещал не «останавливать военные действия» в Украине до тех пор, пока его кампания не увенчается успехом.
На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста.
Некоторые наблюдатели — и западные официальные лица — предположили, что его командиры планировали крупное наступление в восточном Донбассе Украины, чтобы представить своему лидеру некоторые доказательства определенного прогресса на поле боя до 9 мая. Праздник День Победы.
Если этот крайний срок реален, то, конечно, путинские генералы должны быть начеку.
Другой вопрос, действительно ли переговоры зашли в тупик.
Но Бодоляк указал на другой фактор: в отличие от российской политической системы, которая подчиняется воле человека, украинское правительство должно бороться с повсеместным возмущением массовым разоблачением убийств мирных жителей российскими войсками.
Это сделало бы задачу примирения с Путиным еще более сложной.
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