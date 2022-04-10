Анализ: война и экономика могут ослабить репутацию Путина как лидера

НЬЮ-ЙОРК (Associated Press). В условиях, когда российские военные отступают из-за Киева и сталкиваются с осуждением за жестокую тактику, жесткие политические репрессии внутри страны и экономику, подверженную западным санкциям, противники и союзники задают один и тот же вопрос о президенте Владимире Путине: он цепляется за власть?

Ответ: Пока, но, может быть, не навсегда.

За 22 года пребывания у власти Путин создал мощный батальон лоялистов, которые окружают его как в российской армии, так и в разведке. Он также пользуется большой поддержкой среди россиян, погруженных в пропутинскую пропаганду благодаря почти полному контролю российского лидера над телевидением и другими средствами массовой информации. Даже сегодня многие россияне считают, что его руководство обеспечило стране больший престиж, процветание и стабильность на два десятилетия.

Это здание защиты, огромные богатства, которыми управляет Путин, и отсутствие какой-либо значительной истории дворцовых переворотов в России делают любое из очевидных средств устранения Путина — военное восстание или «цветную» массовую революцию — в настоящее время почти невообразимы.

Однако все сильные государства по своей природе склонны к неожиданностям — особенно когда они становятся стигматизированными в окружающем их обществе. Просто спросите Хосни Мубарака.

«Ради Бога, этот парень не может оставаться у власти», — заявил президент Путина Джо Байден в прошлом месяце в Польше. Это был неписаный, но честный комментарий, поскольку кровопролитие в Украине обострилось.

69-летний Путин вот-вот будет переизбран в 2024 году, и ожидается, что изменения в конституции России позволят ему оставаться на своем посту до 2036 года. один из признаков того, что Путин недостаточно уверен в своей популярности, чтобы выдержать испытание подлинной демократией.

Хотя в стране, находящейся сейчас на военном положении, не может быть достоверных опросов, число россиян, знающих и достаточно смелых, чтобы протестовать против войны в Украине, пока исчисляется тысячами, а не сотнями тысяч.

Вместо того, чтобы оставаться под жестким контролем, установленным Путиным, десятки тысяч богатых граждан, интеллектуалов и политических экспертов покинули Россию, найдя убежище в Стамбуле, Тбилиси или городах на Западе. Нет сомнения, что эта утечка мозгов нанесет вред России в будущем. Но пока их уход устраняет потенциальную актуальность оппозиции из общества.

Конечно, история непредсказуема. Мало кто предсказывал быстрый распад Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Если российские потери на Украине будут такими же высокими, как сообщалось, — 15 000 или более убитых и в три раза больше раненых в течение шести недель — эти результаты в конечном итоге начнут просачиваться в общество, несмотря на официальный надзор.

Возможно, судьба СССР была решена в 1986 году после того, как его тогдашний лидер Михаил Горбачев ослабил железную хватку Коммунистической партии в отношении информации и нацелился на реструктуризацию стагнирующей советской экономики для лучшей конкуренции с Западом. Это был год Чернобыльской ядерной катастрофы, когда Политбюро, первоначально пытавшееся скрыть катастрофу, было вынуждено раскрыть ее советской общественности. Тем временем советская война в Афганистане превратилась в трясину, приведшую к выводу войск в 1988-1989 гг.

В 1988 году, когда польские рабочие, верные независимому профсоюзному движению «Солидарность», начали серию забастовок на угольных шахтах и ​​верфях, Горбачев дал понять, что не будет вмешиваться в дела одного из главных вассальных государств Советского Союза. Тогдашний польский лидер генерал Войцех Ярузельский, чье введение военного положения в 1981 году привело к отсутствию этой страны, предпочел вместо этого начать переговоры с лидером забастовщиков Лехом Валенсой. Результат: частично демократические выборы.

Это, в свою очередь, вызвало цепочку домино в странах Восточной Европы, поскольку Венгрия, Чехословакия, Восточная Германия, Болгария, Румыния и Албания стремились избежать советского господства и коммунистического правления. Лихорадка вскоре распространилась на страны Балтии, входившие в состав самого Советского Союза, и по всему союзу вспыхнули националистические настроения.

Сторонники жесткой линии в Москве, которые насмотрелись на попытки государственного переворота против Горбачева, попытались, но было слишком поздно. Вскоре это было отменено излиянием народной поддержки во главе с Борисом Ельциным. 31 декабря 1991 года и Горбачев, и Советский Союз были отброшены в сторону, когда распался Советский Союз.

Путин, который тогда был агентом разведки в Восточной Германии, пережил события и сделал соответствующие выводы, чтобы сохранить контроль сейчас. Еще до войны в Украине он работал над формированием общественного мнения, изображая украинцев как нацистов, угрожающих России. Затем он сделал упор на независимые медиа-организации и несколько оставшихся групп гражданского общества.

Совсем недавно он ввел строгие законы против СМИ, запрещающие рассказывать российской публике о войне что-либо, что идет вразрез с выбранным Кремлем нарративом о «специальной военной операции». Несогласных и скептиков называют отбросами и пемзой, достойными только того, чтобы на них плевать.

Помимо Горбачева, единственным советским лидером, который был смещен, был Никита Хрущев, 11 лет правления которого закончились в 1964 году.

Был исключен ближайшими соратниками по коммунистической партии. Обеспокоенные серией катастрофических экономических решений, неудачной инициативой по установке ядерного оружия на Кубе и признаками того, что Хрущев намеревался создать культ личности, его коллеги по коммунистическому президентству осудили его на закрытом заседании во время его отсутствия.

Вернувшись, поняв, что потерял всякую поддержку, Хрущев согласился отойти в сторону по мнимым причинам нездоровья. Вскоре он стал никем в Советском Союзе, где командование принял его преемник Леонид Брежнев. Но повторюсь, бескровное устранение Хрущева было уникальным.

Могло ли подобное случиться с Путиным в условиях ухудшения экономических условий или если бы украинское вторжение стало катастрофой для России?

В отличие от Советского Союза, в институциональной структуре партии мало что могло бы вмешаться и свергнуть ее. У Путина есть близкие друзья, да-да, мужчины, и кружок «силовиков» — власть имущих, пропитанных ультранационалистическим мышлением ФСБ и военных, — никто из которых до сих пор не осмелился проявить меньшую независимость, чем путинский «проект» для Украины. война.

Однако потери на поле боя уже привели к явному сокращению военных объектов, что разозлило и разочаровало некоторых антиукраинских критиков на российском телевидении.

В то время как у путинской клики есть все основания оставаться рядом или рискнуть потерять привилегии и состояние, если война на Украине будет продолжаться месяцы или годы, а путинская авантюра превратится в колоссальную катастрофу, как это кажется до сих пор. Обязательно появятся трещины.

В отсутствие полной победы России над Украиной уже трудно представить, чтобы мир вернулся к обычным делам с Владимиром Путиным. Он может оказаться втянутым в бессрочный конфликт на своих границах и столкнуться с необходимостью навязывать все больше и больше репрессий дома, чтобы подавить инакомыслие среди населения, которое расплачивается за экономические последствия завоевания.

Старые лидеры редко остаются навечно или могут позволить себе роскошь уйти с поста на своих условиях. Будь то выборы, бунт или внутренний бунт, долгие дни путинского правления могут быть сочтены.

___

Джон Данишевски, бывший управляющий редактор отдела международных новостей Associated Press, впервые сообщил о Восточной Европе в 1987 году и работал в Варшаве, Йоханнесбурге, Каире, Москве, Багдаде и Лондоне. В настоящее время он является вице-президентом AP по стандартам и генеральным редактором. Подпишитесь на него в Twitter на http://twitter.com/jdanishewski