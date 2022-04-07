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Анализ: Дроны, телефоны и спутниковые технологии раскрывают правду о войне России в Украине в режиме реального времени

7 апреля, 2022
Vsevolod Egorov
На каждом этапе войны на Украине ожидания президента Владимира Путина не оправдывались. Видеть.

На протяжении всей истории войны выигрывали силы, которые использовали новые технологии в своих интересах. Победа французского короля Генриха V в битве при Аджинкорте в 1415 году пришлась на честь его лучников и их недавно разработанных длинных луков, а французы стреляли стрелами с неподходящей дистанции.

Война на Украине может стать еще одним историческим событием, когда технологии рассеют туман войны, разоблачат ложь оккупантов и ускорят усилия по их поражению.

Спутниковые снимки мирных жителей, убитых несколькими неделями позже, наряду с видео, размещенными на обочинах дорог, дают убедительные доказательства военных преступлений России, побуждая западных лидеров усилить санкции против России и ускорить поставки оружия в Украину.

Непонятно, как это повлияет на окончательный исход войны. Но ясно, что в то время, когда Украина срочно перемобилизует российские силы для нового наступления и ищет дополнительные выгоды, действия России в Пуче укрепляют позиции Украины.

Спутниковые изображения войн были доступны правительствам на протяжении десятилетий и сыграли ключевую роль в выявлении военных преступлений во время гражданской войны в Боснии в 1990-х годах, особенно в обнаружении массового захоронения 7000 боснийских мусульман, убитых в 1995 году в городе Сребреница. — который не сразу доступен для общественности.

Путину и его полевым командирам теперь все равно, и они не понимают того факта, что они могут оставить нерушимый след вне их контроля и снова выследить их.

Они бы знали, что во многих прошлых конфликтах, таких как гражданская война в Сирии, такие лидеры, как Башар аль-Асад, избежали наказания и были реабилитированы.

Но это не единственный урок, на котором Путин должен сосредоточиться. После кровавого развала югославской и боснийской гражданских войн Гаагский трибунал по военным преступлениям использовал собственные слова политических и военных лидеров, чтобы осудить их.

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Когда Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МУТЮ) допрашивал президента боснийской Сербии Радована Караджича, он посмотрел на Сараево, и ниже было видео, на котором он осуждает мирных жителей из артиллерийских и минометных орудий.

Женщина идет возле уничтоженной российской бронетехники в Пуче, 5 апреля.

Его военный партнер по военным преступлениям генерал Радко Младич увидел, как его слова стали преследовать его, и на видео он отфильтровал мирных жителей в пригородах Сребреницы, многие из которых вскоре были убиты его солдатами. Его команды.

Путину может быть трудно вписаться, но его 20-страничный тезис прошлым летом о том, почему Украина не является страной, и его телевизионные комментарии о том, почему Россия должна вторгнуться, если предыдущие суды по военным преступлениям создали прецедент, засчитываются против него как автора и директор войны.

Когда Путин предстал перед судом, его распутывание началось с его неспособности понять слабые стороны своих вооруженных сил и сильные стороны Украины. Его неспособность захватить Киев, его первую главную цель, вынудила его войска отступить.

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В Сирии, Чечне, Грузии они делали то, что делали много раз раньше: совершали оскорбительные злоупотребления. Путин и его чиновники делали то же самое много раз: лгали, чтобы скрыть свои преступления.

Российские силовики опубликовали фото и видео 2 апреля, заявив, что убитые мирные жители — простреленные в голову, некоторые со связанными руками и ногами — фальшивые, и что их войска ушли до расстрелов. «Войска покинули город 30 марта», — говорится в сообщении Минобороны. «Где были четырехдневные сцены? Их отсутствие подтверждает фейк».

Они были очень четко о дате. Министр иностранных дел Сергей Лавров, один из самых опытных пиарщиков Путина, настаивал на том, что «российские войска покидают город Пуча с 30 марта».

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Но на общедоступных спутниковых снимках компании космических технологий Maxar, сделанных 18 марта, когда российские войска контролировали город, первоначально были видны мертвые мирные жители, лежащие в тех же местах, что и украинские войска, когда они снова вошли в город. Апреля. Кроме того, на видео с беспилотника, снятом до 10 марта, видно, как российские военные застрелили велосипедиста. Через несколько недель украинские силы нашли его тело там, где он упал.

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В месяцы, предшествовавшие вторжению России, и в дни, предшествовавшие появлению Максера, произошла революция в общественном понимании поля боя, которое будет следить за русскими войсками и их уничтожением. С повсеместным использованием камер смартфонов, геотехнических технологий и сложных дронов Путин сталкивается с потенциальным расчетом выживания в предыдущих конфликтах.

Президент Украины Владимир Желенский заявил в ходе видеоконференции в понедельник, что больше камер и более широкий доступ должны позволить общественности увидеть себя: «Мы заинтересованы в этом, максимальный доступ к журналистам, максимальное сотрудничество с международными организациями, регистрация в Международном уголовном суде, абсолютная правда и полная ответственность».

Украина Желенский ООН В своем выступлении в Совете Безопасности он поставил под сомнение зверства России.

Интригующий лидер Украины понял, что переломить ход войны могут не только высокотехнологичные средства поражения танков, такие как джавелины и ракеты NLAW, или ракеты класса «земля-воздух», такие как «Стингеры» и «Старстрайки». Это правда, и инструменты для ее доставки — спутники, дроны и смартфоны.

Технология, не имеющая аналогов ни в одной современной войне, может предоставить проигравшему удивительное преимущество, которое опровергает ложь крупного захватчика. Выступая перед ними во вторник, Желенский с трудом понял это.

Подобно Генриху V в 1415 году, Желенский знает преимущество, когда видит его. Хотя спутниковые снимки не меняют игру так же, как длина ветки Audi EU или джутовой веревки, если он использует их с умом, то может заставить Путина говорить гораздо раньше, чем этого хочет российский президент.

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