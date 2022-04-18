Анализ: колебания цен, связанные с Украиной, угрожают и без того медленному восстановлению Кубы

ГАВАНА (Рейтер) — Российское вторжение в Украину усугубило трехлетний валютный кризис на Кубе, резко возросшие цены на импорт, подорвав первоначальное восстановление и угрожая населению дальнейшими трудностями, заявили экономисты и бизнесмены.

Он сказал бизнесменам, в том числе трем иностранцам, которые годами работали на совместных предприятиях, а также руководителю кубинского завода.

Об этом заявил канадский адвокат Грегори Беновски, который десятилетиями работал консультантом по вопросам бизнеса и инвестиций на Кубе.

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Кубинский бизнесмен, который, как и его иностранные коллеги, попросил не называть его имени, сказал, что государственные компании уже работали в сложных условиях до того, как Россия, давний союзник Гаваны, напала на Украину в феврале, и эти условия ухудшаются.

«Мы подвергаемся воздействию электричества, топлива и других сокращений в соответствии с нашими намеченными планами. Мы уже утилизировали бочку, чтобы продолжить работу, и теперь все становится еще хуже», — сказал он.

По данным правительства, управляемая коммунистами Куба импортирует около 60% топлива и 65% потребляемых продуктов питания. Резкий рост стоимости импорта грозит усугубить дефицит, который уже заставляет людей стоять в очередях за продуктами питания, лекарствами и другими товарами первой необходимости.

Министр экономики Алехандро Хиль заявил в конце марта, что повышение цен подрывает планы по сокращению затрат на импорт, добавив, что нехватка газа и перебои с подачей электроэнергии частично вызваны более высокими ценами на топливо и перебоями в доставке.

«Еще месяцем ранее … дизельный танкер водоизмещением 40 000 тонн стоил нам от 35 до 36 миллионов долларов, а сегодня тот же корабль стоит 58 миллионов долларов», — сказал он.

Цены на бензин и электроэнергию устанавливаются страной, которая берет на себя высокие затраты на импорт. То же самое относится и к некоторым продуктам питания, которые государство распределяет по карточной системе, что приводит к дефициту и росту цен на неформальном рынке при недостатке ликвидности.

«Крах российской экономики серьезно повлияет на торговые и финансовые отношения с Кубой. Есть и более косвенные последствия в виде роста цен», — сказал кубинский экономист Рикардо Торрес.

где деньги?

Резкий рост цен, вызванный войной, — это лишь очередной удар по деньгам в стране, которая уже пострадала от санкций бывшего президента США Дональда Трампа в отношении американского туризма и денежных переводов, а также от пандемии коронавируса, которая закрыла туризм из других стран.

Один иностранный бизнесмен сказал: «Они бьют один за другим по подбородку».

Кубинское правительство не ответило на просьбу прокомментировать эту историю.

Куба не является членом Международного валютного фонда или какой-либо другой глобальной кредитной организации, которая могла бы обратиться к ней за помощью для смягчения последствий кризиса.

Кубинское песо нельзя обменять за пределами карибского островного государства, что делает его зависимым от долларов, полученных от экспорта и таких услуг, как туризм, для оплаты всего, от топлива, продуктов питания и лекарств до сельскохозяйственных материалов, машин и запчастей.

Правительство сообщило, что кризис ликвидности привел к падению импорта на 40% в период с 2020 по 2021 год, даже несмотря на то, что оно не смогло оплатить бесчисленные платежи кредиторам и поставщикам, а обмен остановился, сообщили агентству Рейтер более десятка дипломатов и бизнесменов. время. Иностранная валюта песо на внутреннем рынке.

Согласно официальным данным, кубинская экономика сократилась на 9% в течение первых двух лет пандемии из-за дефицита из-за ограниченного бюджета правительства, что привело к отключению электроэнергии и беспрецедентным протестам в июле прошлого года.

Правительство ожидало 4-процентного роста в этом году, но туризм и некоторые другие отрасли, такие как сахар, не оправдали ожиданий в первом квартале, согласно сообщениям государственных СМИ.

«Все инвесторы очень обеспокоены, потому что высокие цены только усугубят дефицит, перебои с электричеством, проблемы с транспортом и платежеспособность наших государственных партнеров», — сказал один иностранный бизнесмен.

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Об этом сообщает Марк Франк. Под редакцией Кристиана Пламба и Гранта МакКолла

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