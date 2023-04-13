Анализ показывает усилия, поддерживаемые Россией и Китаем, по распространению разногласий после обвинения Трампа.

Закари Швецкий:

Да, это отличный вопрос.

Если я могу отступить хотя бы на секунду, работа, которую мы делаем в Лембеке, действительно сосредоточена в первую очередь на том, существуют ли нарративы по конкретной проблеме, такие как обвинительное заключение Трампа или выборы в 2016 году, которые находят отклик у разных аудиторий. по всей стране? И если ответ положительный, то мы начинаем задаваться вопросом, что нам с этим делать? Кто должен нести эту ответственность? Откуда взялись эти нарративы и кто их распространяет?

И одна из действительно интересных вещей, которые мы наблюдали с 2016 года по настоящее время в 2023 году, это, как я упоминал в отчете разведки Сената, Сенат смог вернуть России тысячи артефактов.

И то, что мы видим сейчас, это то, что большая часть того, что кажется российской активностью, на самом деле исходит из того, что мы называем марионеточными странами, правильно, мы можем отнести это к такой стране, как Нигерия, например, где это выглядит очень это российская информационная операция, но трудно установить прямую связь между Нигерией как страной происхождения и Россией, хотя на первый взгляд они кажутся очень похожими на Россию. интересы.